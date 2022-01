Le Tribunal national ordonne la libération de Sito Miñanco pour cause de trafic de drogue, bien qu’il restera en prison

01/11/2022 à 16:34 CET

Le juge du Tribunal national María Tardón a ordonné la mise en liberté provisoire du José Ramón Prado Bugallo, connu sous le nom de Sito Miñanco, pour la cause pour laquelle il a été poursuivi pour deux opérations de trafic de drogue en 2017, même s’il restera en prison pour purger sa peine.

La décision du juge affecte la procédure qui enquête sur le introduction en Espagne de près de quatre tonnes de cocaïne et la création d’un réseau pour blanchir l’argent obtenu avec la drogue.

A la demande du parquet antidrogue, le magistrat a accepté de libérer Miñanco et Luis Enrique García Arango, Francisco Valle Parraga, Juan Antonio Fernández Fernández, Manuel Gonzalez Rubio et Raymond Van Rij avant la prochaine expiration de la durée maximale de quatre ans de détention préventive prévue par la loi, qui s’achève le 31 janvier.

Sito Miñanco a été condamné par une peine définitive de février 2006 à 16 ans et 10 mois de prison pour trafic de drogue et organisation criminelle, et 3 ans et 9 mois pour blanchiment d’argent imposé par la Cour suprême en avril 2021.

Dans la première des peines, en plus de Miñanco, deux autres enquêteurs ont été condamnés dans cette affaire pour laquelle le Liberté, García Arango et Fernández Fernández.

Pour les personnes enquêtées qui ne sont pas tenues de se conformer peines de prison Pour d’autres motifs, le juge impose l’obligation de comparaître hebdomadairement devant le tribunal, l’interdiction de quitter le territoire national sans autorisation judiciaire, le retrait du passeport, ainsi que l’obligation de notifier au tribunal tout changement d’adresse.

Cette procédure était déjà conclue et portée à la Chambre criminelle pour ses poursuites, mais il a été renvoyé devant le tribunal d’instruction après l’extradition vers l’Espagne du dernier des enquêtés, José Luis Correa, qui n’était pas à la disposition de la justice espagnole, afin d’être inclus dans l’affaire.