Le tribunal ordonne à Shia LaBeouf de faire une thérapie et de gérer sa colère ⋆ .

Shia LaBeouf a été condamnée à participer à un programme de déjudiciarisation lié à une arrestation pour vol et délit de culpabilité l’été dernier, a confirmé le Times.

L’ordonnance d’un juge rendue jeudi signifie que l’acteur du «Peanut Butter Falcon» pourrait sauter une peine de prison dans cette affaire. LaBeouf a plaidé non coupable l’automne dernier lorsqu’il a été interpellé devant un tribunal de Los Angeles pour une altercation du 12 juin au cours de laquelle il aurait volé le chapeau d’un homme.

Selon le bureau du procureur de la ville, qui a fait une déclaration à E! News, LaBeouf doit suivre une thérapie (y compris la gestion de la colère) une fois par semaine; rester sobre et participer à un programme en 12 étapes et porter un moniteur de sobriété; s’abstenir de la violence; abandonner aux forces de l’ordre toutes les armes qu’il pourrait avoir; et restez à 100 mètres de la victime et du lieu de la confrontation.

Si cela est terminé dans les 12 mois, les accusations pourraient être abandonnées.

LaBeouf, qui aurait comparu devant le tribunal jeudi, doit également obéir à toutes les lois et ne peut pas contacter la victime, qui a été identifiée dans des documents juridiques antérieurs comme Tyler Murphy. L’incident a été initialement décrit par TMZ comme une altercation verbale qui est devenue physique et s’est terminée par le décollage de LaBeouf avec le chapeau de Murphy.

La mise en accusation de 34 ans l’automne dernier a couronné une chronologie tumultueuse qui comprend de multiples arrestations, citations, mauvais comportement et autres conflits remontant à l’époque où l’acteur de «Pieces of a Woman» avait 9 ans.

Plus récemment, LaBeouf a été accusé par l’ancienne petite amie des brindilles FKA de violence physique et émotionnelle. Quelques jours après que ces allégations inquiétantes aient été rendues publiques, la chanteuse Sia a tweeté une allégation selon laquelle LaBeouf l’avait «escroquée» dans une relation adultère en prétendant être célibataire.

Twigs, un musicien et acteur né Tahliah Barnett, a porté ses allégations dans une poursuite civile déposée début décembre 2020. Elle l’a accusé de violences sexuelles, y compris lui avoir sciemment transmis une maladie sexuellement transmissible, des abus verbaux et émotionnels et des agressions physiques au cours de leur relation, qui s’est déroulé de 2018 à 2019, après que les deux aient travaillé ensemble sur le film de 2019 «Honey Boy».

«Je ne suis pas en mesure de défendre aucune de mes actions», a déclaré l’acteur en réponse au procès. «Je dois à ces femmes la possibilité de diffuser publiquement leurs déclarations et d’accepter la responsabilité de ce que j’ai fait.»

Sia n’a pas dit quand elle aurait été escroquée par LaBeouf, mais il a travaillé avec elle sur le clip de 2015 pour sa chanson «Elastic Heart». Dans la vidéo, il a d’abord été opposé à un match de lutte contre la star du vidéoclip de «Chandelier», Maddie Ziegler, le plus jeune danseur étant finalement libéré pendant que l’acteur reste dans une cage.

À cette époque, LaBeouf était impliqué avec l’actrice Mia Goth. LaBeouf et Goth se sont séparés en 2018, bien qu’ils aient été repérés ensemble à Pasadena peu après le début de la pandémie.

Les rédacteurs du Times Nardine Saad et Richard Winton ont contribué à ce rapport.

