Le tribunal ouvre la porte à la découverte dans le procès de Michael Sanchez contre Enquirer .

L’homme largement inconnu plongé au centre du scandale impliquant le milliardaire Jeff Bezos et The National Enquirer a remporté mercredi une victoire significative devant le tribunal, ce qui pourrait entraîner des résultats embarrassants pour le fondateur d’Amazon.com et le magazine tabloïd de supermarché.

Michel Sanchez est le frère de Lauren Sanchez, la femme qui a aidé Bezos à détruire son mariage avec Mac Kenzie Scott.

Ancien publiciste et manager de Lauren Sanchez, Michael Sanchez était auparavant impliqué dans un effort de collaboration pour ralentir la publication de l’histoire de l’Enquirer sur l’affaire – et atténuer l’impact de l’histoire – avec sa sœur, le milliardaire et le point de vente lui-même.

Au milieu de ces efforts proactifs de contrôle des dommages, cependant, Bezos a simplement tweeté le fait de ses activités extraconjugales.

Cette auto-récupération a apparemment rendu furieux les hauts gradés de l’Enquirer qui ont répondu en raillant Bezos avec la sortie d’un « selfie sous la ceinture » de sa région génitale et en tentant de brûler Michael Sanchez en déclarant publiquement qu’il était la « source unique » de absolument tout ce que l’exutoire avait sur le scandale Bezos-Scott-Sanchez.

Mais Michael Sanchez était en désaccord avec véhémence avec cette catégorisation de son implication dans la débâcle, insistant à plusieurs reprises sur le fait qu’il n’était là que pour aider et qu’il n’avait confirmé l’affaire à l’Enquirer que dans le cadre de ses efforts de relations publiques longs et volubiles afin que sa sœur et elle “La poule aux œufs d’or” pourrait “mettre de l’ordre dans leurs maisons avant que l’histoire n’éclate”, selon un récent dossier judiciaire qui prétend documenter l’histoire en détail de son point de vue.

Des poursuites en diffamation s’ensuivirent. Michael Sanchez a déposé une telle action en justice contre Bezos et son patron de la sécurité personnelle Gavin de Becker– qui a finalement été rejeté conformément à une loi de l’État de Californie qui vise à interdire certaines poursuites en diffamation (actions en justice destinées à refroidir la parole) d’aller de l’avant.

Une autre action en justice a été intentée contre la société mère de l’Enquirer, American Media, Inc. (AMI) ainsi que contre des cadres supérieurs David Pecker et Dylan Howard. Mercredi, après un premier revers, le deuxième procès de Michael Sanchez a été autorisé.

Notamment, de nombreuses réclamations initiales de Michael Sanchez contre AMI ont été rejetées fin décembre 2020. L’action en diffamation a été maintenue et le tribunal de district américain du district central de Californie a ordonné une découverte limitée.

« Les parties ont mené une enquête sur les sujets suivants : (1) de quelle(s) source(s), le cas échéant, AMI a reçu des informations relatives à son histoire de Bezos avant [Michael Sanchez’s] participation admise en octobre 2018; (2) qui a initié le contact entre AMI et [Michael Sanchez] concernant l’histoire de Bezos ; (3) quand, comment et dans quelle mesure [Michael Sanchez] partagé le matériel pornographique avec toute personne affiliée à AMI ; et (4) si AMI possède effectivement le matériel pornographique, quand, comment et de quelle(s) source(s) AMI les a-t-il reçus », a expliqué le tribunal dans son ordonnance.

Cette découverte limitée a rapporté des dividendes substantiels à Michael Sanchez, en particulier au point de savoir quelles informations AMI avait déjà reçues concernant l’affaire avant de le contacter.

Le tribunal note certains de ces éléments de preuve favorables :

Parmi les pièces à conviction du demandeur se trouve un e-mail que Howard lui a envoyé le 7 novembre 2018, déclarant : « Je voudrais souligner, comme vous le savez, que nous avons des photos des deux sujets avant tout accord avec vous – car nous enquêtions sur le sujet. pendant des semaines.” [Former Enquirer reporter Nikolaos] Hatziefstathiou affirme que la source initiale de l’affaire Bezos-Sanchez n’était pas le demandeur, mais le mari de l’époque de Mme Sanchez, Patrick Whitesell, qui a informé l’accusé Howard de l’affaire en août 2018. Alors journaliste pour AMI, Hatziefstathiou atteste que Howard l’a chargé de trouver une autre source crédible pour l’affaire afin de dissimuler le conseil de Whitesell, liant la motivation de Howard à un accord de production de podcast entre AMI et une société associée à Whitesell. Dans une autre tournure, Hatziefstathiou atteste également qu’en juin 2019, son ordinateur portable, plusieurs téléphones et autres appareils contenant des documents et des e-mails pertinents à ce litige ont été saisis par les autorités chargées de l’application des lois de Pennsylvanie, et il a été inculpé de plusieurs délits. Selon Hatziefstathiou, AMI a renié son accord antérieur pour couvrir ses frais de litige et l’a mis en congé administratif. Hatziefstathiou a démissionné de son poste chez AMI en septembre 2020. Il décrit quatre emplacements dans lesquels il a stocké 10 téraoctets de données relatives à son enquête Bezos et aux pratiques juridiques et d’enquête douteuses d’AMI.

Sur la base de ces preuves, le procès est maintenant sur un terrain solide.

« Le seul problème restant dans l’AMI [motion to strike] est de savoir si [Michael Sanchez] a établi une probabilité raisonnable de l’emporter sur sa plainte en diffamation », explique le tribunal. « Le principal différend factuel est de savoir si les déclarations prétendument diffamatoires d’AMI dans son communiqué de presse de mars 2019 sont véridiques. Plus précisément, les parties contestent si “c’est Michael Sanchez qui a informé le National Enquirer de l’affaire le 10 septembre 2018”, comme l’affirme AMI dans le communiqué de presse, et si une source autre que [Michael Sanchez] a produit les documents pornographiques aux accusés.

Tout en dénigrant les affirmations de Michael Sanchez selon lesquelles il n’a pas fourni à l’Enquirer les «photos racées» de Bezos, Sanchez et un pénis non identifié, le tribunal estime que sa plainte en diffamation plus large a une probabilité de succès non négligeable.

Encore une fois la discussion de la cour :

Il est moins clair si les autres déclarations prétendument diffamatoires dans le communiqué de presse sont également vraies : «[I]C’est Michael Sanchez qui a prévenu le National Enquirer de l’affaire le 10 septembre 2018. . . . », il « a fourni tous les matériaux pour [TNE’s] enquête » et «[t]il n’y a eu aucune implication de quelque tiers que ce soit. Le demandeur présente des preuves à l’appui de son affirmation selon laquelle ces déclarations sont fausses. Tout d’abord, Howard a admis dans un e-mail qu’AMI avait des photos de Bezos et de Mme Sanchez “avant tout accord avec [Plaintiff] – car nous enquêtions sur le sujet depuis des semaines. Deuxièmement, la déclaration de Hatziefstathiou soutient la nouvelle affirmation du demandeur selon laquelle un autre individu, Patrick Whitesell, a d’abord informé un journaliste de TNE de l’affaire en août 2018. Hatziefstathiou atteste que Howard l’a informé par téléphone le 10 août 2018 que Whitesell était la véritable source de la affaire mais ne voulait pas être nommé comme source afin d’avoir une «carte gratuite de sortie de divorce»; et a demandé à Hatziefstathiou de faire une “plongée en profondeur” dans la vie de Bezos pour trouver une autre source afin de protéger l’identité de Whitesell.

« En vertu de la norme Rule 56 ou de la norme californienne anti-SLAPP, la réclamation du demandeur survit », a déclaré le tribunal de district.

Lire la décision complète ici :

[image via Drew Angerer/Getty Images]

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]