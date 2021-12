le tribunal ouvre une nouvelle procédure et convoque une partie des parties concernées à témoigner

17/12/2021

Jusqu’à deux occasions a été archivé le cas des enregistrements illégaux des parties de A Maruxaina par le Tribunal d’Instruction numéro 1 de Viveiro, qui a compris que la vie privée des femmes concernées, environ quatre-vingt-dix, n’était pas compromise malgré le fait qu’elles aient été illégalement enregistrées.

L’affaire a été rouverte en novembre dernier à la demande du Cour provinciale de Lugo qui a ordonné d’enquêter sur ce qui s’est passé comprendre que ces enregistrements compromettent la vie privée des femmes qui ont été enregistrées en urinant. De plus, ces images ont été diffusées via des pages Web à contenu érotique, et beaucoup continuent à ce jour sans être retirés.

Un mois plus tard le Tribunal d’Instruction numéro 1 de Viveiro a ouvert une nouvelle procédure et a convoqué une trentaine de personnes concernées à témoigner, déclarations qui seront élaborées entre fin janvier et début février 2022. Il a également demandé que soumettre des rapports médicaux de tous ceux qui ont dû être en traitement à la suite des événements.

Le juge a également ordonné qu’une entreprise automobile, située en dehors de la Galice, fournisse informations permettant d’identifier un utilisateur d’un véhicule de ladite société. À son tour, le conseil municipal de Cervo a été prié de toutes les informations nécessaires pour savoir si ledit véhicule pourrait être garé à un certain endroit tandis que se déroulait la célébration des fêtes populaires.

Un possible crime de haine

Le tribunal provincial de Lugo a non seulement réordonné l’ouverture de l’affaire, mais a également déterminé qu’il était nécessaire d’enquêter sur qui avait fait les enregistrements et comment ils avaient été faits. En ce sens, dans une réflexion juridique publiée sur le site Valedor do Pobo, la conseillère Justice et Égalité de l’institution mandatée, Verónica Pérez-Outumuro Souto, soulève l’existence de un possible crime de « haine » contre ces femmes, ce qui ouvre une nouvelle voie aux accusations personnelles.

Pérez-Outumuro cite l’article 7 de la loi 3/2007 du 22 mars, pour l’égalité effective des femmes et des hommes, qui stipule que « tout comportement effectué constitue un harcèlement fondé sur le sexe fondée sur le sexe d’une personne, dans le but ou pour effet de porter atteinte à sa dignité et créer un environnement intimidant, dégradant ou offensant. »

Le conseiller juridique de l’institution prévient que les caméras ils n’étaient placés que pour enregistrer les femmes et conclut qu’il convient de proposer l’article 510 du Code pénal qui sanctionne les atteintes à la dignité des personnes pour humiliation, dénigrement ou discrédit, avec le aggravant lorsqu’il est fait via les médias sociaux ou les technologies.

Ou en d’autres termes, l’avocat précise que dans ce cas « Il a été possible de commettre, indépendamment d’un autre lié à la vie privée, un crime appelé haine, atteinte à la dignité, humiliation d’un groupe, en raison de son appartenance à un sexe, même à usage économique par diffusion, et tous délibérés. »