Le tribunal rejette la condamnation de Clinton Young, la peine de mort 10z virale

La Cour d’appel pénale du Texas a prononcé mercredi la condamnation à mort et la condamnation de Clinton Lee Young pour un double meurtre en 2001 après qu’il a été révélé en 2019 que le juge qui a présidé son procès pénal employait simultanément l’un des procureurs dans l’affaire en tant que greffier judiciaire. Un panel de juges de la plus haute juridiction pénale de l’État a estimé qu’en autorisant le double emploi et en omettant de divulguer l’arrangement, l’État a violé les droits de Young à une procédure régulière à un juge impartial et à un procès équitable.

« Inconduite judiciaire et de poursuite – sous la forme d’une relation de travail non divulguée entre le juge de première instance et le procureur comparaissant devant lui – entachée [Young’s] toute la procédure depuis le début. En conséquence, peu de confiance peut être placée dans l’équité de la procédure ou dans l’issue du procès du demandeur », a déclaré le tribunal dans une ordonnance non publiée de 11 pages. « Les éléments de preuve présentés dans cette affaire ne soutiennent qu’une seule conclusion juridique : que le demandeur a été privé de ses droits à une procédure régulière à un procès équitable et à un juge impartial. »

Young, 38 ans, est dans le couloir de la mort depuis qu’il a été reconnu coupable en 2003 de meurtre Doyle Douglas, 41 et Samuel Petry, 52 ans, pour voler leur véhicule en novembre 2001. Young, qui avait 18 ans à l’époque, a affirmé qu’il avait été accusé du crime.

Comme indiqué précédemment par Law&Crime, la nature de la relation du procureur avec le juge qui préside dans l’affaire Young a été révélée pour la première fois en août 2019. Assistant District Attorney (ADA) Eric Kalenak, qui était récemment dans l’affaire après la condamnation de Young, a appelé l’avocat de Young avec une “révélation surprenante” que son bureau venait de découvrir concernant l’ancien procureur adjoint du comté de Midland. Weldon Ralph Petty, qui a dirigé le dossier de l’État contre Young. Kalenak a déclaré que Petty était payé par les juges du tribunal de district de Midland en tant que «greffier de facto» pour le juge John Hyde sur des affaires dans lesquelles il avait également comparu en tant que procureur, y compris l’affaire Young.

Le bureau du procureur du comté de Midland s’est immédiatement retiré de l’affaire Young, mais une enquête a révélé l’étendue choquante du double rôle de Petty en tant que procureur et greffier judiciaire. Des documents obtenus du trésorier et du bureau de l’auditeur du comté de Midland ont confirmé que pendant environ 17 ans, Petty avait « facturé au tribunal de première instance et aux autres juges de Midland des dizaines de milliers de dollars pour son travail de greffier judiciaire, tout en travaillant comme procureur comparaissant dans ces tribunaux, parfois sur les mêmes affaires sur lesquelles il travaillait en tant que greffier.

Petty a refusé de comparaître l’année dernière lors d’une audience de preuve via le dernier appel de Zoom sur Young concernant la conduite présumée contraire à l’éthique. Petty a d’abord exprimé « des problèmes de santé liés à une éventuelle exposition au COVID-19 », puis « invoquer[ed] son privilège du cinquième amendement contre l’auto-incrimination », a noté le tribunal. Le juge Hyde est décédé en 2012 et n’a donc pas pu témoigner.

La preuve à l’audience a établi que Petty était « essentiellement le conseiller juridique de [the] équipe qui poursuivait [Young’s] affaire” et “probablement rédigé à peu près toutes les motions dans cette affaire”. Il a également comparu devant le tribunal à plusieurs reprises au cours du procès pour faire valoir des questions juridiques particulières.

Les dossiers ont montré que ADA Petty a gagné un total de 1 500 $ pour le travail juridique fourni au juge Hyde en 2003 pour le travail sur le cas de Young.

Il a même été révélé que Petty avait rédigé une ordonnance pour que le tribunal rejette l’un des premiers appels de Young tout en rédigeant le plaidoyer de l’État en opposition à l’appel, se donnant essentiellement une victoire dans l’affaire.

Petty a ensuite démissionné du barreau de l’État du Texas au lieu de mesures disciplinaires.

Le tribunal a ordonné que Young soit retiré du couloir de la mort, où il attendait une injection létale, et placé sous la garde du shérif de Midland. Procureur de district de Midland Laura Nodolf peut à nouveau juger Young.

Le bureau de Nodolf n’a pas immédiatement répondu à un e-mail de Law&Crime concernant la décision de mercredi et l’avenir de l’affaire de l’État contre Young.

