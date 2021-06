Le tribunal rejette l’affaire d’escroquerie Bitcoin (BTC) de Steve Wozniak contre YouTube

Mardi, un juge de l’État de Californie a rejeté l’affaire portée contre YouTube par le cofondateur d’Apple Inc. Steve Wozniak.

Dans le procès, Wozniak a affirmé que son image avait été utilisée dans certaines vidéos YouTube pour promouvoir un faux cadeau Bitcoin.

Cependant, le tribunal a déterminé que YouTube était innocenté de toutes les accusations. Il a affirmé que la plate-forme est protégée par un article de la loi qui protège les plates-formes Internet d’être responsables du contenu publié par les utilisateurs.

YouTube et Google sont protégés par la loi fédérale.

Lors de la présentation de l’affaire précédemment, Wozniak a déclaré que son affaire contre YouTube est le fait que la plate-forme de partage de vidéos était complaisante sur toute la scène. Il a déclaré que l’article 230 de la Communications Decency Act ne s’appliquait pas au scénario car YouTube “a contribué matériellement” à l’analyse. Il a affirmé qu’en plus de refuser de prendre des mesures pour supprimer les vidéos, la plate-forme vendait des publicités ciblées qui envoyaient du trafic vers les vidéos.

Cependant, le juge a affirmé que les accusations ne sont pas encore suffisantes pour invalider les dispositions de cet article de la loi. Cependant, Wozniak a eu 30 jours pour examiner ses plaintes contre YouTube.

Sur la base des fausses vidéos, les escrocs ont utilisé la photo de Wozniak à l’avance en tant qu’organisateur du cadeau en direct, qui promet de doubler le montant de Bitcoin (BTC / USD) que le participant envoie à une adresse. En plus du co-fondateur d’Apple Inc., les escrocs ont également utilisé les noms et les images d’autres personnalités, dont le PDG de Tesla, Elon Musk, et le co-fondateur de Microsoft Corp. Bill Gates.

Ripple a également déposé une plainte contre YouTube

Wozniak n’est pas la seule personne ou organisation à avoir déposé une plainte contre YouTube. L’année dernière, une plate-forme de paiement basée sur la blockchain a déposé une plainte contre YouTube lorsque des escrocs se sont fait passer pour son PDG, Brad Garlinghouse, pour de faux cadeaux XRP.

Cependant, les deux parties sont parvenues à un règlement à l’amiable.

