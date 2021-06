Le tribunal rejette l’appel de Valve concernant le brevet de Steam Controller

Un juge fédéral de l’État de Washington a rejeté l’appel de Valve contre le verdict du jury dans un procès en matière de brevet intenté contre lui par Scuf Gaming.

Tel que rapporté par The Esports Observer, le juge de district américain Thomas Zilly a rejeté l’appel de la société concernant l’amende de 4 millions de dollars pour laquelle elle s’est retrouvée condamnée après qu’un jury l’a reconnue coupable d’avoir violé les brevets de Scuf avec les palettes de son contrôleur à vapeur. Zilly a également rejeté la requête de Scuf pour augmenter la sanction financière contre Valve.

La société Steam avait précédemment fait valoir dans ses déclarations liminaires de l’affaire qu’il s’agissait d’une question simple.

“La Cour convient que cette affaire est simple et peut être tranchée sur le brevet ‘525 et l’appareil accusé”, a écrit Zilly dans son verdict.

“Le jury semble avoir fait exactement cela, mais le défendeur n’aime pas le résultat auquel le jury est parvenu. Le mécontentement du défendeur ne constitue pas un motif de jugement en tant que question de droit ou d’un nouveau procès.”

Valve a perdu l’affaire initiale en février de cette année.

