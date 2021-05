Le tribunal rejette le dossier des parents contre la manifestation anti-armes de l’école ⋆ .

La Cour d’appel des États-Unis pour le neuvième circuit a statué que la pression des pairs pour se joindre à la manifestation anti-armes à feu d’une école est loin d’une violation du premier amendement.

Après la fusillade au lycée Marjory Stoneman Douglas à Parkland, en Floride, de nombreuses écoles à travers le pays ont commencé à organiser des manifestations contre les armes à feu. Le district scolaire n ° 1J à Portland, dans l’Oregon, était l’un de ces districts scolaires. Le district a organisé des débrayages d’étudiants pendant une «période de protestation» spéciale; alors que les étudiants avaient le choix de se retirer, ils étaient censés participer. Ceux qui se sont retirés n’ont pas été punis par le district, mais certains ont affirmé avoir été victimes d’intimidation et d’ostracisme social de la part de leurs pairs. Lorsque leurs parents se sont plaints, le district scolaire n’a pris aucune mesure.

Ces parents ont ensuite poursuivi le district, alléguant une mauvaise utilisation des fonds de leurs contribuables et une violation des droits du premier amendement de leurs enfants. Ils ont perdu au niveau du tribunal de district, maintenant à nouveau en appel, le neuvième circuit ayant confirmé le rejet de leur plainte.

Le panel de trois juges du neuvième circuit comprenait deux Bill Clinton des personnes nommées et un Barack Obama nommé. Les nominés par Clinton étaient un juge de circuit américain William Fletcher et juge de district américain Frédéric Block, avec Block siégeant par désignation du district oriental de New York. La personne nommée par Obama était juge de circuit américain Michell Friedland.

Le tribunal a fait court à la réclamation pour utilisation abusive des fonds fiscaux. Les contribuables ne sont pas autorisés à intenter des poursuites simplement lorsqu’ils n’aiment pas les politiques de l’école. Le tribunal a estimé que «la plainte allègue uniquement des dépenses sous la forme de« coûts ordinaires »associés au fonctionnement du district scolaire.» Les plaignants avaient simplement divisé le budget annuel du district par le nombre de jours d’école et estimé le coût de «la perte de personnel et de temps d’instruction». Étant donné qu’aucun fonds spécial n’a été dépensé pour les manifestations de protestation contre les armes à feu, le tribunal a estimé que «[p]grief des laintiffs. . . n’est pas une blessure directe en dollars et en cents, mais plutôt un différend idéologique sur le contenu de la journée scolaire. » Par conséquent, ils n’avaient pas du tout la capacité de relever ce défi.

En revanche, le tribunal a statué que, étant donné qu’un étudiant pouvait avoir participé à la protestation même s’il ne se sentait pas à l’aise de le faire, les plaignants avaient qualité pour intenter une action forcée. Leur mise à l’écart, cependant, la demande a toujours échoué dans son intégralité sur le fond. En termes simples, les plaignants n’ont rien réclamé qui équivalait à un «discours forcé».

L’école n’a forcé personne à participer à des manifestations. Il a plutôt «encouragé les étudiants à participer volontairement aux manifestations» et «s’est engagé à enseigner par la persuasion et l’exemple», a déclaré le tribunal (citations nettoyées). Répondant à l’argument spécifique des parents-plaignants – selon lequel leurs enfants ont été intimidés en raison de leurs opinions – le tribunal a statué que «la pression présumée des pairs pour participer aux manifestations ne constituait pas une contrainte du gouvernement».

BURWELL v DISTRICT SCOLAIRE DE PORTLAND NO. 1J par Law & Crime sur Scribd

[image via by Karen Ducey/Getty Images]

Avez-vous une astuce que nous devrions savoir? [email protected]