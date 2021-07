Le tribunal rejette le procès alléguant que la connexion avec Apple et l’App Store étouffent la concurrence

En décembre, un tribunal a rejeté une action en justice du développeur de BlueMail Blix qui affirmait qu’Apple avait adopté un comportement monopolistique en favorisant ses propres applications par rapport à des concurrents tiers, et que Sign in with Apple avait enfreint son brevet.

Un juge fédéral du Delaware a maintenant fait droit à la requête d’Apple visant à rejeter les allégations antitrust de Blix pour la deuxième fois.

Blix était l’un des membres fondateurs de la Coalition for App Fairness, créée pour lutter contre la réduction de 30% qu’Apple a retirée de l’App Store. Dans la décision de ce mois-ci, le juge a déclaré que Blix n’avait pas “allégué de manière adéquate et plausible que toute action entreprise par Apple nuit à la concurrence”. Le juge a expliqué :

La politique actuelle d’Apple d’exiger la connexion avec Apple chaque fois qu’un produit SSO est proposé autorise de nouveaux concurrents et concurrence (y compris Blix) car elle n’empêche pas l’utilisation d’autres SSO. Autoriser la concurrence est le contraire de restreindre illégalement la concurrence, donc, encore une fois, Blix n’a pas formulé de réclamation.

Alors que Blix avait tenté de comparer le comportement d’Apple au comportement passé de Microsoft consistant à « écraser les menaces concurrentielles posées par les concurrents émergents du middleware », le juge a jugé que ces affirmations étaient « peu convaincantes ».

Dans une déclaration partagée avec ., Apple a célébré la victoire et a déclaré :

Blix, membre de la Coalition for App Fairness et plaignant fréquent auprès de la presse et des régulateurs, a allégué de fausses théories du complot et des allégations anticoncurrentielles contre Apple. Le tribunal a correctement rejeté ces allégations et rejeté le cas de Blix. Cette affaire démontre qu’Apple a toujours agi légalement en introduisant ses propres produits et fonctionnalités innovants qui favorisent la concurrence.

Mais bien que ce cas spécifique représente une victoire pour Apple, il existe toujours une pression antitrust importante à laquelle l’entreprise est confrontée aux États-Unis et ailleurs. Nous attendons également toujours une décision du juge dans le procès Apple contre Epic Games sur l’App Store et les problèmes antitrust.

