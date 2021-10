23/10/2021 à 22:35 CEST

Alberto Teruel

Ce dimanche, Simeone pourrait aligner ses trois grands arguments offensifs pour la première fois: Antoine Griezmann, Luis Suárez et Joao Félix. Le premier défi du « Trident » tant attendu sera, ni plus ni moins, d’essayer de vaincre l’actuel leader de la Liga Santander, la Real Sociedad.

L’ensemble ‘txuri-urdin’ assiste au rendez-vous dans un état imbattable, et déjà accumule huit journées consécutives sans connaître la défaite en championnat national. Cependant, l’équipe a été touchée par des blessures au fil des jours, donc Imanol Alguacil ne pourra pas compter sur des joueurs comme Carlos Fernández, Nacho Monreal, Jon Guridi, Ander Barrenetxea, Martín Zubimendi ou Mikel Oyarzabal. La perte de l’attaquant d’Eibar est particulièrement importante, car il est le plus grand talent de l’équipe.

Malgré le fléau évident des blessures, tout n’est pas une mauvaise nouvelle à Saint-Sébastien. Le retour de David Silva sur le terrain apporte un plus de qualité et d’ancienneté à l’équipe ‘txuri-urdin’.

L’Atlético, de son côté, aborde le match avec de bons sentiments malgré la défaite de mardi dernier. Le nez marquant de Luis Suárez, la reprise de la meilleure version d’Antoine Griezmann, qui a signé un grand match contre Liverpool et le talent de Joao Félix, de plus en plus audacieux dans les actions individuelles, ils peuvent débloquer même les matchs les plus difficiles. Cependant, ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles pour Simeone, puisque Il ne pourra pas compter sur Stefan Savic ou Marcos Llorente, pièces fondamentales du schéma rojiblanco.

Finalement, le duel dans le Metropolitan sera un test décisif pour les deux équipes. L’Atlético a les statistiques en sa faveur, puisqu’il a gagné dans trois des cinq dernières confrontations directes, mais l’équipe ‘txuri-urdin n’a pas connu la défaite depuis la première journée de Ligue, où le Barça s’est imposé par un résultat de 4-2 .

Les files d’attente probables

Athlète de Madrid: Oblak ; Trippier, Felipe, Giménez, Lodi ; De Paul, Koke, Lemar ; Griezmann, Luis Suárez et Joao Félix.

Société réelle: Remiro; Zaldua, Elustondo, Le Normand, Gorosabel; Guevara, Merino, Silva; Portu, Januzaj et Isak.