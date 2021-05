Le trimestre de décembre a vu l’augmentation des impayés sur les prêts immobiliers: CRIF High Mark

Cependant, le CRIF High Mark a mentionné que la base d’emprunteurs actifs de prêts au logement a connu une croissance au cours du trimestre de décembre.

Le bureau de crédit CRIF High Mark, dans son rapport trimestriel, a déclaré mercredi que les impayés dans le portefeuille de prêts au logement des banques ainsi que des NBFC avaient augmenté au cours du troisième trimestre de l’exercice précédent (T3FY21). Le rapport indique que les impayés dans le portefeuille de prêts au logement ont augmenté de 23 points de base (pb) d’une année sur l’autre (en glissement annuel) à 2,49%. Il s’agit des comptes pour lesquels les versements étaient dus depuis plus de 90 jours (90+ DPD). Le rapport du bureau de crédit arrive à un moment où les prêteurs sont susceptibles de faire face à plus de stress dans leur portefeuille de prêts en raison de la deuxième vague de Covid-19.

Le stress le plus élevé a été observé dans les petits prêts au logement en dessous de 5 lakh de Rs. Alors que les sociétés de financement du logement (HFC) ont été confrontées à des impayés de 7,84%, les banques du secteur public ont vu 6,3% de prêts sous tension au cours du troisième trimestre de l’exercice21. De même, les banques privées ont traité des impayés de 5,28% au cours de la même période. Le bureau de crédit a également analysé les impayés en fonction des emplacements. Les impayés sur les prêts au logement des emprunteurs des métropoles ont augmenté de 21 pb en glissement annuel à 2,4%. Cependant, dans les villes de niveau 2, les impayés ont chuté de 33 pb en glissement annuel à 3,27%.

Cependant, le CRIF High Mark a mentionné que la base d’emprunteurs actifs de prêts au logement a connu une croissance au cours du trimestre de décembre. La base d’emprunteurs actifs de prêts au logement en décembre 2020 a enregistré une croissance de 5%, par rapport aux niveaux d’avant la pandémie de décembre 2019. Le troisième trimestre de l’exercice précédent (T3FY21) a connu une croissance de 28% en glissement trimestriel des décaissements contre 6% croissance au cours de la même période en 2019-20.

Vipul Jain, responsable des produits chez CRIF High Mark, a déclaré: «Près de 50% de tous les prêts octroyés au cours de l’année l’ont été au cours des trois derniers mois de 2020.» Le logement abordable (prêts jusqu’à Rs 35 lakh) a contribué à 82% des volumes d’approvisionnement avec une croissance tirée par les villes de niveau II et III, a-t-il ajouté.

