Le trimestre en cours semble être assez difficile: Shyam Srinivasan, directeur général et chef de la direction, Banque fédérale

La Banque fédérale a annoncé son bénéfice net trimestriel le plus élevé jamais enregistré, soit 477,81 crores de roupies, pour le quatrième trimestre de l’exercice 21. Il a également déclaré un bénéfice net de 1590,30 crore Rs pour l’exercice 2020-2021. Extraits d’une rencontre de presse virtuelle post-résultat organisée par Shyam Srinivasan, directeur général et PDG de la Federal Bank.

Les revenus d’intérêts sont jugés stables et les autres revenus ont diminué. La croissance du résultat net est-elle due à un provisionnement moindre?

Les autres revenus de la banque ont diminué parce qu’au quatrième trimestre de l’exercice 20, nous avons eu une vente exceptionnelle et exceptionnelle d’un investissement de portefeuille. Le provisionnement est plus faible au quatrième trimestre, car nous avons provisionné de manière significative au cours des trois premiers trimestres sans prendre de NPA. Au fur et à mesure que la reconnaissance du NPA est intervenue en mars, elle est passée de la provision d’actifs standard à la provision de crédit.

Pourriez-vous partager vos perspectives pour le trimestre et l’exercice en cours?

C’est difficile à dire à ce stade. Le trimestre en cours semble être assez difficile. Le premier trimestre de l’exercice 21 a été difficile pour nous tous et les choses sont revenues en force plus tard dans l’année. L’année dernière, cela a mal commencé et s’est terminé très décemment. Nous devons croire qu’un événement similaire se produira également au cours de cet exercice. La qualité de notre portefeuille est bonne et notre NPA net est de 1,19%; il n’y a que deux ou trois banques qui sont meilleures que nous. Il n’y a donc aucune raison pour que nous la voyions soudainement défavorable.

De quel secteur provient la croissance des prêts?

La croissance de nos prêts a été assez diversifiée et significative, à l’exception de notre portefeuille de prêts aux entreprises. Le prêt d’or a connu la plus forte croissance de 70%. Le portefeuille de prêts aux entreprises diminue de près de 6%.

De nombreux NRI ont perdu leur emploi au Moyen-Orient. Quelles sont les perspectives concernant les envois de fonds, étant donné que la banque détient une bonne part de marché dans les envois de fonds totaux dans le pays?

Nous avons eu la meilleure année de notre histoire en termes d’envois de fonds. Le montant total des envois de fonds a franchi 1,06 000 crore au cours du dernier exercice. En tant que banque, nous avons gagné des parts de marché au fil des ans. Il existe de nombreuses raisons à la croissance des envois de fonds. La roupie s’est dépréciée par rapport au dollar, les familles sont retournées en Inde, le membre gagnant étant toujours là et renvoyant plus d’argent. Je pense que c’est une réinstallation temporaire qui est en cours.

Une mise à jour sur le lancement de la carte de crédit?

Nous sommes [introducing] nos cartes de crédit exclusives et nous avons mis en ligne des cartes pour notre personnel… plus de 80% de notre personnel a été breveté. Vers la fin de ce calendrier [year], nous serons en direct avec nos clients existants, puis nous regarderons à l’extérieur.

Quelle est votre vision de la croissance des prêts aurifères? Il y a eu des rapports de ventes aux enchères d’or par les banques.

L’année dernière a été assez sensationnelle pour nous, car nous avons augmenté de 70%. Cela continue d’être une entreprise attrayante. Ce genre de taux de croissance n’est pas possible à la fois sur le plan environnemental et sur la base de notre dénominateur supérieur. À ce stade, une croissance de 25 à 30% est tout à fait possible et c’est ce sur quoi nous nous concentrons. Je crois que les prêts d’or reprendront en juin-juillet alors que les autres lignes de crédit commenceront à s’étouffer.

Votre mandat prend fin en septembre. Y a-t-il une mise à jour sur le renouvellement?

Je suis admissible à un renouvellement; Je suis prêt et mon conseil aussi. Nous avons déjà postulé. Notre demande auprès de la RBI est en cours et nous le saurons en temps voulu.

