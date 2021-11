Le trio Alex Skolnick du guitariste de Testament sort une nouvelle vidéo, « Florida Man Blues »

TRIO ALEX SKOLNICK, l’ensemble dirigé par TESTAMENT guitariste Alex Skolnick, a partagé un clip pour son nouveau single, « Floride Man Blues ».

Skolnick, qui a émergé à la fin des années 1980 en tant que virtuose de la guitare solo du groupe de thrash metal de la région de la baie de San Francisco TESTAMENT, s’est également fait un nom dans de multiples genres, dont la guitare jazz avec son trio, avec le batteur Matt Zebroski sur et Nathan Peck à la basse. C’est la première chanson de blues à part entière du groupe, et leur premier Alexis dans le rôle de chanteur et de guitariste.

Réalisé par Adam Dubin, qui a barré GARÇONS BÊTES‘ vidéos légendaires » Battez-vous pour votre droit de faire la fête « et « Pas de sommeil jusqu’à Brooklyn », « Floride Man Blues » ne pouvait prendre vie que par Dave Colline en tant qu’amateur d’alcool portant des alligators, avec des camées de Brian Posehn et Doyen Delray (du podcast « Dark Fonzie avec Marc Maron »). En hommage à Adam Yauch, Alexis écrase une télé.

« Cela me fait grand plaisir de sortir enfin cette vidéo », déclare Skolnick, qui a écrit « Floride Man Blues » en 2019, basé sur de vrais reportages du Sunshine State. « Au cours des deux années écoulées depuis que nous avons suivi cette chanson, il s’est passé tellement de choses. » Bien qu’il ait lui-même fait l’actualité en 2020 pour avoir commenté l’actualité dans des essais écrits et même des airs de rap politique, il met ici la politique de côté avec une chanson et une vidéo divertissantes de manière non partisane. « Nous pouvons tous utiliser une bonne dose de blues solide et de bonne humeur pendant ces périodes », Alexis continue. « Je suis reconnaissant à toutes les personnes impliquées, du suivi au tournage, en particulier Adam Dubin, qui croyait en cette chanson et pensait qu’elle méritait une vidéo aussi grosse que, eh bien… la Floride. »

« Floride Man Blues » présente un riff marécageux rappelant John Lee Hooker avec des solos exagérés, inspirés par Jimi Hendrix et Stevie Ray Vaughn.

Skolnick dit : « Le blues a toujours été une composante importante de mon jeu, dans tous les genres. Au lycée, BB Roi était sur ma platine autant que VAN HALEN. Et j’ai toujours aimé l’humour lyrique de gens comme Marron Junior, Frank Zappa et tôt Tom attend. « Florida Man Blues » a présenté une opportunité d’afficher pleinement ces influences pour la première fois sur un enregistrement. »

Récemment, Dubinle clip de METALLIQUE‘s « Rien d’autre ne compte » a dépassé le milliard de vues sur Youtube. Dubin plaisante: « Je m’attends à Alexisvidéo de faire la moitié de ce nombre. »

« Floride Man Blues » crédits

Réalisé parAdam Dubin



Edité par Sean Fullen (« Murder In The Front Row: The San Francisco Bay Area Thrash Metal Story »)



Directeur de la photographie Robert Kassabian



Groupe tourné à Complete Music Studios, Brooklyn, NY

Distribution (par ordre alphabétique) :

Alex Skolnick



Alyx et Nella Dubin



Brian Posehn



Dave Colline



Dean DelRay



Maddy Samaddar



Matt Zebroski



Nathan Peck



Riley « Kirwan » Thompson



Trevor Thompson



Les parents des Thompson (en tant que police de Floride)

Enregistré aux Spin Studios, Long Island City, NY



Producteur : Alex Skolnick



Ingénieur : Nik Chinboukas



Mixeur : Nik Chinboukas & AST



Mastering : Andy VanDette pour Evolve Mastering



Vox de fond supplémentaire : Viv Petillo & Ava Peklinsky



Cri : Ava Peklinsky

TRIO ALEX SKOLNICK est:

Alex Skolnick – Guitare et voix principale



Nathan Peck – Guitare basse et voix de fond



Matt Zebroski – Batterie et voix de fond



