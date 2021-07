Le trio apparent Xiaomi Mi Pad 5 passe par le 3C chinois

in

TL;DR

Une autre agence de certification a répertorié un nouvel ensemble de tablettes Xiaomi, censées être la gamme Mi Pad 5. Cette fois, un trio de tablettes est passé par le 3C chinois. La liste révèle les vitesses de charge des ardoises et le support technique sans fil.

Comme l’a repéré le pronostiqueur Digital Chat Station, la liste comprend les trois modèles apparents Xiaomi Mi Pad 5 mentionnés dans les fuites initiales.

Pour commencer, le numéro de modèle 21051182C (également appelé K82) est placé entre ses frères et sœurs, mais sera probablement le modèle de base de la gamme. La liste 3C confirme le manque de prise en charge du réseau mobile et une vitesse de charge maximale de 33 W. Notamment, 21051182g était la variante qui a honoré la FCC, donc le C désigne vraisemblablement la variante chinoise. La FCC a également souligné des vitesses de charge de 22,5 W pour cet appareil – cette spécification peut varier d’une région à l’autre.

Les modèles phares du Xiaomi Mi Pad 5 ?

Et les deux autres comprimés ? Eh bien, ils sont un peu plus excitants. Le numéro de modèle M2105K81AC prend en charge la charge de 67 W mais ne prend pas en charge le réseau mobile.

L’autre variante, portant le numéro de modèle M2105K81C, présente des fonctionnalités de charge similaires, mais inclut une connectivité 5G. Notamment, Digital Chat Station estime que ces deux modèles seront les modèles phares de la gamme Mi Pad 5.

Plus de lecture: Les meilleures tablettes Android que vous pouvez acheter

Le pronostiqueur a également fait la lumière sur des spécifications supplémentaires. Les deux modèles K81 embarqueraient le SoC Snapdragon 870 avec un écran LCD 2K 120Hz. Quant au K82, il devrait plutôt partager des spécifications d’écran similaires avec le SoC Snapdragon 860. Les rapports précédents suggèrent que cet onglet arborera également un écran de 11 pouces et une batterie de 8 720 mAh. Les tablettes utiliseront des tireurs 48MP ou 12MP, selon le pronostiqueur.

Il n’y a toujours rien de Xiaomi indiquant une prochaine actualisation de la tablette. Cependant, c’est la troisième fois que nous apercevons l’apparente série Xiaomi Mi Pad 5 passant par une grande agence de certification. Cela suggère que la société se prépare pour un lancement officiel le plus tôt possible.

Êtes-vous enthousiasmé par la prochaine série de tablettes de Xiaomi ? Assurez-vous de voter dans le sondage ci-dessus et déposez un commentaire ci-dessous.