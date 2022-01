Le trio barcelonais reprend l’entraînement avant le choc contre Grenade

Barcelone a reçu de bonnes nouvelles avant le voyage de samedi à Grenade en Liga avec Gavi, Sergino Dest et Alejandro Balde retournant tous à l’entraînement après avoir été testés négatifs pour Covid-19.

Le trio s’était tous isolé après avoir été testé positif après la pause festive et avait raté les victoires contre le Real Majorque en Liga et Linares Deportivo en Copa del Rey.

Les trois pourraient désormais faire partie de l’équipe pour le voyage à Los Carmenes et offriront à Xavi plus d’options pour le dernier match du Barça en Liga avant la Super Coupe d’Espagne.

ANNONCES MÉDICALES ▶️ Les joueurs Dest, Gavi et Balde ont été testés négatifs au Covid-19 en PCR et peuvent reprendre l’entraînement. Le club a informé les autorités correspondantes. pic.twitter.com/XXmoTpMhBo – FC Barcelone (@FCBarcelona) 7 janvier 2022

Il y a également eu des spéculations selon lesquelles Ansu Fati et Memphis Depay pourraient être déclarés aptes pour le match, mais nous devrions recevoir plus d’informations plus tard dans la journée lorsque l’équipe s’entraînera et que Xavi tiendra sa conférence de presse d’avant-match.

Xavi pourrait également fournir une mise à jour sur la nouvelle signature de Ferran Torres. Le Barça attend toujours d’enregistrer l’attaquant, mais on pense que cela pourrait arriver après le départ de Philippe Coutinho pour Aston Villa.