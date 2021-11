Le trio de Chelsea envisage de déménager en janvier alors que Barcelone «pêche» à Stamford Bridge

Barcelone aurait les yeux rivés sur trois joueurs de Chelsea pour la fenêtre de transfert de janvier alors que le nouveau manager Xavi cherche à améliorer ses rangs offensifs.

Le joueur de 41 ans est désormais à la tête des géants du Camp Nou après le limogeage de Ronald Koeman. Il a hérité d’une équipe dans la position inhabituelle d’être parmi les coureurs également. Les Catalans se battent traditionnellement avec le Real Madrid et parfois l’Atletico Madrid pour le titre de LaLiga.

Mais ils occupent actuellement la neuvième place du classement espagnol de haut niveau, à 11 points de la Real Sociedad. La sortie de Lionel Messi a laissé au Barca un énorme vide à combler, mais les contraintes financières restent un problème.

Cependant, Sport (via Sport Witness) suggère que Barcelone est «très clair» et cherchera à recruter des joueurs en janvier. Et le journal espagnol pense qu’ils peuvent « pêcher » à Chelsea.

Les joueurs des Blues sur le radar des Blaugrana sont Christian Pulisic, Callum Hudson-Odoi et Hakim Ziyech. L’équipe de l’ouest de Londres a une équipe « pleine d’étoiles », et il y a une « surréservation claire » dans les positions d’attaque, ajoute le rapport.

Le trio est tous en périphérie de l’équipe première de Thomas Tuchel et non des titulaires réguliers. Hudson-Odoi a commencé cinq matchs de Premier League.

Lui, avec Ziyech, a vu l’action en Europe tout en Pulisic a été mis à l’écart avec un problème de cheville. L’Américain est maintenant en forme mais aura du mal à trouver une place dans le onze de départ de l’Allemand.

Barcelone cible un accord de prêt avec Chelsea

Les soucis d’argent du Barça sont bien connus et, dans cet esprit, ils envisagent des accords de prêt d’hiver. La « cible claire » des Espagnols est Raheem Sterling, mais Manchester City ne sanctionnera pas un accord de prêt.

Les champions de Premier League font pression pour un « transfert impossible », ce qui signifie que le Barça doit rechercher des alternatives. Il est dit que certains des joueurs « ont déjà demandé » de quitter le club au cours de la nouvelle année pour gagner plus de temps de jeu.

Sport affirme que Barcelone a été « complètement informée » de la situation, en mettant l’accent sur Pulisic. L’international américain n’a joué que 87 minutes de championnat de football cette saison.

Reste à savoir s’ils sont autorisés à prendre l’un des joueurs. Mais tous les trois sont considérés comme ayant un « profil offensif fort » et une « bonne technique individuelle ».

Xavi sait qu’il doit trouver quelqu’un pour couvrir l’absence de Sergio Aguero. Cependant, Barcelone cherchera à recruter le joueur qui vient au «coût le plus bas possible».

