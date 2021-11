Le trio de la Cobham Academy frappe alors que Chelsea coule la Juventus pour sceller les progrès du CL

Chelsea a réalisé une performance dominante pour faire chuter la Juventus 4-0 à Stamford Bridge et devancer ses adversaires italiens en tête du groupe H de la Ligue des champions et assurer sa place en huitièmes de finale.

L’équipe de Thomas Tuchel – les champions d’Europe en titre – a montré pourquoi ils sont à nouveau une équipe à craindre avec une performance stellaire d’avant en arrière. Avec beaucoup d’argent dépensé à Stamford Bridge au fil des ans, il a été laissé à trois de leurs stars locales de montrer la voie et de couler la Juve.

Les Bleus ont pris l’avantage après 25 minutes grâce à la source improbable de Trevoh Chalobah, son but clôturant un sort de domination prolongée des Bleus.

Chalobah a tiré dans le toit du filet avec une volée féroce après que la Juve n’ait pas réussi à dégager un corner. Ce n’était pas moins que ce que méritaient les hôtes, la grève leur permettant de capitaliser sur leur contrôle global.

Cependant, l’ancien attaquant des Blues Alvaro Morata a presque réussi à égaliser rapidement. Sa puce vers le but se dirigeait vers un but héroïque de Thiago Silva.

Et l’équipe de Tuchel aurait pu doubler son avance 10 minutes plus tard lorsque Wojciech Szczesny a réussi un excellent arrêt pour repousser la demi-volée de Reece James.

Les Blues ont été contraints de retirer N’Golo Kante sur blessure, pour être remplacé par Ruben Loftus-Cheek. Selon BT Sport, Kante est désormais incertain pour le choc de dimanche avec Manchester United.

Callum Hudson-Odoi a ensuite vu le but seulement pour voir Leonardo Bonucci éteindre le feu juste à temps.

Rodrigo Bentancur a ensuite vu un effort de l’extérieur de la surface passer au large alors que la mi-temps touchait à sa fin.

Chelsea fait en sorte que la domination compte

La tête de Thiago Silva était bien tenue par Szczesny alors que les Bleus prenaient un bon départ en seconde période.

Quelques instants plus tard, Hakim Ziyech a joué dans Hudson-Odoi, mais avec le rétrécissement de l’angle, la Juve a étouffé le danger.

Cependant, le deuxième but est arrivé à la 56e minute grâce à son joueur de la saison jusqu’à présent à James. Amortissant le ballon dans l’espace avec sa poitrine, il a déclenché une volée féroce qui a survolé Szczesny. Ce fut une grève extraordinaire.

STRIIIIIIIIKE ! ?? Un coup tonitruant de Reece James !#UCL pic.twitter.com/fQzbafKMug – BT Sport (@btsport) 23 novembre 2021

Et deux sont rapidement devenus trois quand deux minutes plus tard. Le but était le résultat d’une belle initiative impliquant Ziyech et Loftus-Cheek, qui ont aidé à travailler un peu d’espace pour Hudson-Odoi qui a percé une finition de qualité dans le filet.

Le jeu a ensuite vu quelques traitements contre les blessures interrompre le flux. Cependant, les Bleus ont pu faire venir le prêteur peu utilisé Saul Niguez à 15 minutes de la fin.

Et il était encore temps pour Timo Werner de taper à bout portant pour conclure la victoire. La victoire a illustré exactement pourquoi Chelsea est une équipe à craindre en huitièmes de finale.

Il s’agit de la plus lourde défaite de la Juventus en Ligue des champions.

