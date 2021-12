Le trio de Man Utd joue le rôle des hommes de Rangnick sur Burnley

Man Utd a devancé Tottenham à la sixième place de la Premier League avec une victoire convaincante 3-1 sur Burnley à Old Trafford.

L’équipe de Ralf Rangnick a bien réagi à son match nul 1-1 frustrant contre Newcastle lundi. Les goûts de Cristiano Ronaldo, Scott McTominay et Jadon Sancho ont tous joué alors que Man Utd a marqué 31 points en 18 matchs.

Les Red Devils ont pris les devants huit minutes seulement après que McTominay a pénétré dans le coin inférieur du bord de la surface, après une touche légèrement lourde de Ronaldo.

Ils avaient un coussin de deux buts à la 27e minute. Matt Lowton et Dwight McNeil de Burnley se sont confondus, permettant à Luke Shaw de voler et d’envoyer Sancho sur la gauche. L’international anglais s’est enfoncé avant de guider un tir du pied droit au but, qui est passé par Ben Mee.

Man Utd, regardé par Sir Alex Ferguson à la veille de son 80e anniversaire, a rapidement progressé de 3-0. Une première frappe de McTominay a été renversée par Wayne Hennessey, mais Ronaldo était sur place pour marquer son 14e but de la campagne.

Mais l’équipe locale n’a pas tout fait à sa guise et l’ailier vétéran Aaron Lennon a marqué quelques minutes plus tard. Il a couru pour bondir sur une mauvaise touche d’Eric Bailly, puis a battu David de Gea avec une finition intelligente.

Burnley n’a pas pu effectuer un retour car United a manqué de confortables vainqueurs devant une foule joyeuse à domicile.

Manchester United (4-2-2-2)

David de Géa : Il a eu un moment chancelant lorsqu’il n’a pas réussi à faire face à un corner, alors que Wood se levait pour remporter la tête. Avait peu de chance de sauver le but de Lennon alors que l’ailier vétéran tirait intelligemment dans le coin le plus éloigné. 6

Aaron Wan-Bissaka : A placé un bon bloc au début de la première mi-temps pour garder Gudmundsson et Burnley à l’écart. Mettez un affichage solide après être venu remplacer Diogo Dalot dans la formation de départ. sept

Eric Bailly : Une touche lâche du défenseur central a permis à Lennon de voler et d’obtenir le but de Burnley. A bien fait de garder le joueur rapide à distance en seconde période, avant d’être remplacé par Varane en raison d’une blessure. 6

Harry Maguire : Nuit tranquille pour l’ancien défenseur de Leicester, qui n’avait pas grand-chose à faire au Theater of Dreams. 6

Luke Shaw : Super ballon par-dessus pour donner à Ronaldo sa chance à la sixième minute. N’a pas eu de chance de ne pas obtenir de passe décisive car le joueur de 36 ans a étonnamment raté la cible. Aurait pu être inscrit sur la feuille de match après 20 minutes de jeu lorsqu’il a envoyé un drive bas s’écraser dans le filet latéral. A bien fait de voler le ballon à Lowton et McNeil dans la préparation du propre but de Mee. 8

Toutes les notes pour la star de Man Utd

Scott McTominay : A donné l’avantage à son équipe avec un tir composé du bord de la surface. Presque en a eu un autre, car sa première frappe a été habilement poussée sur le poteau par Hennessey – mais Ronaldo était sur place pour marquer. Affichage dominant causant toutes sortes de problèmes au milieu de terrain de Burnley. dix

Nemanja Matic : A effectivement gardé la forme au milieu de terrain tandis que McTominay est monté pour rejoindre l’attaque. sept

Jadon Sancho : A eu une énorme implication dans le propre but de Mee, coupant à l’intérieur avant d’essayer d’enrouler le ballon dans le coin le plus éloigné. A démontré son contrôle exceptionnel et sa capacité de dribble dans la construction. 9

Mason Greenwood : A bien fait de recycler le jeu avant le premier match de McTominay. A montré de beaux jeux de jambes et a fourni beaucoup de menace la nuit. 8

Edinson Cavani : Moins menaçant que son homologue offensif de Ronaldo mais a remporté le ballon régulièrement et a toujours été une option. Son comportement infatigable est important pour que le système de Rangnick réussisse. sept

Cristiano Ronaldo : A eu une excellente occasion d’ouvrir le score après seulement six minutes, mais n’a pas réussi à maintenir son effort du pied droit vers le bas. A été impliqué dans le but de McTominay alors qu’une touche lourde a mis le ballon sur le chemin du milieu de terrain, procurant une passe décisive à Ronaldo. A pris son but habituel avec facilité, puisant dans un filet vide après un fantastique arrêt de Hennessey pour garder McTominay à l’écart. 9

Suppléants :

Raphaël Varane (pour Bailly, 66) : A eu relativement peu de choses à faire dans les phases finales alors que United remportait la victoire. 6

Diogo Dalot (on pour Greenwood, 81): N/A

Fred (pour Ronaldo, 90+3) : N/A

Burnley (4-4-2)

Wayne Hennessey : Ne pouvait pas faire grand-chose contre la frappe de McTominay car elle avait trop de puissance. A montré d’excellents réflexes pour empêcher l’Écossais d’entrer plus tard, poussant son tir venimeux sur le poteau. Malchanceux de le voir tomber sur le chemin de Ronaldo, donnant à United son troisième but. A extrêmement bien réussi la nuit étant donné qu’il s’agissait de son premier départ Prem depuis juin 2020. 8

Matt Lowton : A donné à Wood une opportunité précoce avec un délicieux centre dans la surface de Man Utd – et l’attaquant aurait dû se convertir. Une meilleure communication avec McNeil était nécessaire car la paire était à l’origine du deuxième but de Man Utd, n’ayant pas réussi à dégager. 5

James Tarkowski : Affichage décent de l’Anglais mais n’a pas pu aider son équipe à obtenir le blanchissage en raison de l’éclat de United en attaque. 6

Ben Mee : Malchanceux de voir le ballon sortir de sa botte en première mi-temps. Comme Tarkowski, il a bien défendu mais n’a pas pu empêcher Ronaldo et ses collègues de sortir. 6

Charlie Taylor : L’arrière gauche a eu du mal à faire face à la ruse et aux courses de conduite de Greenwood. 5

Johann Berg Gudmundsson : A eu une frappe au but dans les 15 minutes mais l’a vu bien bloqué par Wan-Bissaka. N’a pas réussi à déranger l’arrière latéral pour le reste de la nuit. 5

Ashley Westwood : Lutté pour faire face à l’énergie de McTominay aux côtés de son partenaire de milieu de terrain Cork. 6

Jack Cork : Tout comme Westwood, le joueur de 32 ans n’a pas réussi à tenir McTominay à distance. Remplacé en seconde période alors que Dyche cherchait à donner plus d’élan. 6

Dwight McNeil : Le manque de communication avec Lowton a permis à Shaw de capitaliser et d’envoyer Sancho sur l’aile pour le deuxième but. 5

L’as vétéran de Burnley impressionne

Aaron Lennon : Le diplômé de l’académie de Leeds a bien pris son but, tapant le ballon dans la moitié de terrain des Red Devils avant de finir devant de Gea. Était toujours sur les gardes de ses adversaires et cherchait à lancer une attaque. 8

Chris Wood : Donné une chance précoce au but par un grand centre de Lowton. A rencontré le ballon avec sa tête mais n’a pu que l’envoyer au-dessus de la barre et aurait dû faire mieux. Je n’ai pas eu beaucoup d’autres occasions ce soir-là. 6

Suppléants :

Dale Stephens (pour Cork, 58 ans) : N’a pas eu l’impact souhaité au centre du terrain. 5

Matej Vydra (pour Lennon, 74) : N’a pas réussi à poursuivre le bon travail de Lennon en troublant même à distance la défense de l’équipe à domicile. 5

Erik Pieters (pour McNeil, 84 ans): N/A