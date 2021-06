Le trio de West Ham Declan Rice, Tomas Soucek et Vladimir Coufal ont remis des masques pour éviter l’erreur de Mason Mount, Ben Chilwell et Billy Gilmour alors que l’Angleterre battait la République tchèque

Sam Matterface commentait le match de ce soir entre l’Angleterre et la République tchèque au stade de Wembley. Cependant, il a informé les téléspectateurs que la Croatie avait marqué un troisième but à Hampden Park à Édimbourg pour aller 3-1 contre l’Écosse et les exclure du tournoi. Il a ensuite déclaré aux téléspectateurs: “L’Écosse a […] More