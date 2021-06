Le trio des Harlequins Marcus Smith, Alex Dombrandt et Jack Kenningham nommés dans l’équipe d’Angleterre

Jones a nommé une équipe de 37 joueurs pour les deux matches des 4 et 10 juillet, avec 23 des joueurs non sélectionnés. L’un d’eux, London Irish lock Chunya Munga, est répertorié comme apprenti.

Jones a rafraîchi son équipe après la finale de Premiership, ajoutant quatre Quins (les trois joueurs non capés plus le centre Joe Marchant) et un seul joueur d’Exeter, Henry Slade. Il est l’international le plus expérimenté de l’équipe, avec 36 sélections. Avec 12 joueurs à l’extérieur avec les Lions, Jones a également choisi de donner du repos à de nombreux joueurs seniors – tels que Billy Vunipola, George Ford et Jonny May.

LIRE LA SUITE

Malgré l’absence de Ford et Owen Farrell, il n’y a pas de place pour Joe Simmonds, le capitaine d’Exeter, avec Smith et Jacob Umaga préférés comme options à l’ouverture. D’autres joueurs d’Exeter comme Jack Nowell et Harry Williams ne sont pas non plus inclus.

Les sélections de Smith et Dombrandt ne sont pas surprenantes car elles ont été au cœur de la superbe forme offensive de Quins ces dernières semaines. Kenningham, le flanker de 21 ans, est venu un peu du champ gauche, mais a également montré une forme exceptionnelle.

Jones a déclaré : « Il s’agit de la troisième et dernière phase de notre sélection. Nous avons ici une équipe pleine de talent et de potentiel, avec 23 joueurs non sélectionnés qui ont la chance de faire leurs débuts en Angleterre. Nous avons eu deux bonnes semaines de travail et d’entraînement intensif et maintenant nous avons hâte de voir jusqu’où nous pouvons aller.

Jones sera désireux de couronner une série de joueurs, tels que Umaga et Harry Randall, qui se qualifient également pour d’autres nations. Cette opportunité a été refusée à l’Angleterre par l’annulation du match “A” dimanche.

L’Angleterre nomme son équipe pour affronter les États-Unis vendredi.