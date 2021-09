Le trio inattendu se bat pour un poste à côté de Doncic

A l’approche de la pré-saison et du début de saison en NBA, les franchises cherchent les derniers renforts avec lesquels compléter ces quelques places encore libres sur les rosters. Il est habituel qu’à cette heure les équipes font des entraînements privés avec des joueurs encore libres, dont beaucoup de vétérans qui, à petit prix, peuvent apporter de l’expérience et, selon leur forme physique, des chiffres.

C’est ce qui s’est passé ce jeudi avec les Dallas MavericksMême si les trois joueurs qui étaient présents à l’entraînement semblent presque d’une autre époque. Il s’agit de Isaiah Thomas, Lance Stephenson et Monta Ellis, trois joueurs qui, au sommet de leur carrière, étaient importants, voire des stars comme Thomas, mais qui semblent désormais loin des bons moments.

Isaiah n’a jamais été le même depuis son opération à la hanche en 2017-18, seulement après avoir été étoile à deux reprises et avoir terminé dans le deuxième meilleur quintette de la saison avec les Celtics de Boston. Depuis lors, il a joué un total de 87 matchs en 4 saisons, en passant par les Cleveland Cavaliers, les Los Angeles Lakers, les Denver Nuggets, les Washington Wizards et, enfin, les New Orleans Pelicans, où à 32 ans il n’a disputé que trois matchs l’an dernier. Cependant et selon Shams Charania, qui a avancé la nouvelle de l’entraînement des Mavs avec les trois, ceux qui l’ont vu disent qu’il est en grande forme physique et que son intention est de commencer la saison dans une équipe NBA.

Quant aux deux autres, Stephenson n’est plus apparu dans la ligue depuis 2018-19, alors qu’il appartenait aux Lakers, avec qui il totalisait 7,2 points, 3,2 rebonds et 2,1 passes décisives. Tout l’été l’escorte aurait déjà effectué des entraînements privés avec Milwaukee, Denver, Philadelphie et Brooklyn, entre autres. Ellis, 35 ans, est le plus long sans sauter sur un terrain NBA des trois, depuis 2016-17. Ainsi, avec les Indiana Pacers, il est resté à 8,5 points par match, loin des 17,8 qu’il a en moyenne tout au long de sa carrière.

Cependant, comme le souligne Kurt Helin sur NBC, l’alignement des Mavs à la 15e place pourrait ne pas aller à l’un ou à l’autre. Moses Brown, centre de troisième année, a un contrat partiellement garanti et l’idée au sein de la franchise est que c’est lui qui occupe la dernière place libre. Cette A condition que Goran Dragic ne soit pas à portée à la dernière minute. Pour ce faire, les Raptors de Toronto, l’équipe à laquelle il appartient désormais après le sing-and-trade avec Kyle Lowry, devraient le couper. Chose qui n’est pas exclue. Dans ce scénario, le gardien slovène a de nombreuses options pour rencontrer à nouveau son compatriote Luka Doncic.