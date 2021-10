Le trio le plus cohérent de Fortnite vient peut-être de se séparer

Les joueurs de NA East Edgey et Cented acceptent de se séparer en trio, provoquant un bouleversement avant le chapitre 2 de la saison 8 de FNCS.

Seule une poignée de joueurs et d’équipes dans l’histoire de Fortnite peuvent se targuer de cohérence. Certains qui me viennent à l’esprit sont Montréal, Mitr0 et Benjyfishy (MMB) – qui ont fait ressembler la région européenne à des amateurs dans la saison X. D’autres sont venus et repartis, mais une chose est sûre – engendre constamment le succès dans ce Battle Royale.

Fortnite a énormément évolué depuis la saison X, ce qui rend une équipe cohérente beaucoup plus difficile. L’exemple actuel le plus précis de MMB était l’équipe NA East de FaZe Cented, NRG Edgey et TSM FTX Commandment. Ces trois joueurs ont réalisé l’impensable quatre saisons consécutives consécutives.

Les rois des bas-fonds ont terminé deuxièmes des saisons 4, 5, 6 et 7 de la série Fortnite Champion Series (FNCS). Chapitre 2 – La saison 8 aurait pu être leur moment pour briser enfin la malédiction, mais cela n’arrivera peut-être jamais. Cented, Edgey et Commandment ont annoncé aujourd’hui qu’ils ne participeraient plus ensemble à Fortnite.

Edgey remplacé par STRETCH

Edgey est l’un des meilleurs joueurs que je connaisse, excellent dans et hors du jeu. Nous avons joué ensemble trop longtemps et avons commencé à perdre notre amitié en le faisant. Edgey prend Misty et nous allons aux lacs – FaZe Cented (@Cented7) 10 octobre 2021

Les changements de liste dans Fortnite compétitif sont difficiles à signaler en raison de l’agriculture d’impression. Il est toujours important de se rappeler que ce que vous voyez sur Twitter n’est peut-être pas une réalité. Cependant, les récents tweets de Cented et Edgey semblent légitimes.

Les deux joueurs se sont tournés vers Twitter après la fin du NA East DreamHack Open. Edgey a écrit: « J’ai eu une bonne course avec le joueur le plus fou avec lequel j’ai eu la chance de jouer, mais à la fin, je peux juste faire des choses folles et faire participer les gens. »

Cela semblait étrange, compte tenu de la performance des trois depuis plus d’un an. Cented a également déclaré: «Edgey est l’un des meilleurs joueurs que je connaisse, excellent dans et hors du jeu. Nous avons joué ensemble trop longtemps et avons commencé à perdre notre amitié en le faisant. Edgey prend Misty et nous allons aux lacs.

Étonnamment, la scission semble légitime. Cented et Commandment ont annoncé que Liquid STRETCH était leur troisième coéquipier. Les anciens coéquipiers de Stretch – Bugha et Mero – ont également tweeté leur besoin d’un troisième joueur. C’est soit un troll bien orchestré, soit le trio le plus cohérent de Fortnite dans l’histoire l’a appelé.

Edgey dévoile un nouveau trio

Au prochain chapitre. Edgey X Rise X Menaces 🏆 pic.twitter.com/hn82ei2Z6c – NRG Edgey (@Edgeyy) 10 octobre 2021

Edgey n’a pas mis longtemps à trouver une nouvelle équipe. Il a révélé que le joueur de Manchester City Esports nouvellement signé Threats and Rise était ses coéquipiers. Les trois prévoient d’atterrir à Holly Hedges, malgré le fait que Cented ait concédé Misty Meadows à Edgey. C’est une situation bizarre sans aucun doute : pourquoi une équipe avec un classement moyen de deuxième dans la Fortnite Champion Series se séparerait-elle ?

L’amitié semble être plus précieuse pour Cented et Edgey, mais c’est néanmoins une situation étrange. Encore une fois, les finalistes pérennes pourraient être de retour ensemble dans la semaine. C’est ainsi que la concurrence Fortnite fonctionne. Nous devrons adopter une approche attentiste alors que la scène se prépare pour le premier FNCS Qualifier de la saison 8.

