Le triomphe du rock lituanien

Personne ne parle de Jonas Valanciunas cette saison. Et il serait récurrent d’écrire ce dont on a du mal à imaginer pourquoi. Mais ce n’est pas vrai: Il ne coûte rien de voir pourquoi le centre lituanien balaie l’équation performance / attention. Très facile, plus si l’on fait attention à la dynamique actuelle de la NBA:

Jouez-vous dans un petit marché et dans une équipe qui échappe à quelqu’un qui n’est pas dans les cercles les plus profonds du League Pass? Oui.

Recueillez-vous les moments forts et les enregistrements de ceux d’une nuit qui brille tellement maintenant? Presque pas assez.

Êtes-vous un centre moderne qui tire à l’extérieur, dirige des contre-attaques et génère du jeu pour toute votre équipe? Non, c’est très loin de ce profil.

Et il y a plus: Jonas Valanciunas était, semblait-il, Dans ce profil de joueur, il n’a pas été une grande déception ou une grande star de la NBA. Certainement en deçà des attentes (certainement chez les Raptors de Toronto) pour un choix n ° 5 au repêchage (2011). En neuf ans de carrière NBA (2012-21), il n’a pas été une star, il a été plus un joueur d’échafaudage et de sueur que de la magie et des confettis et a été du côté qui oublie l’histoire. Sur le chemin du titre 2019, les Raptors l’ont envoyé à Memphis (blessé depuis décembre) en février pour (jeter plus de fond de placard: CJ Miles et Delon Wright) pour attraper Marc Gasol. Le message était que les Espagnols supposaient (était) une pièce essentielle pour achever un bloc qui grandissait en tant qu’aspirant. Et Valanciunas, non. Memphis Grizzlies, qui entrait dans la reconstruction après la bonanza du cran et de la mouture, sonnait comme un exil. Du moins, à un rythme intermédiaire trop tempéré et qui abaissait les attentes pour la deuxième partie de la course de un Valanciunas dont le jeu semblait trop mécanique, productif mais encombrant dans cette NBA de positions liquides, génération d’espaces et percussions externes.

Par destination, message du transfert et dérivé de la Ligue, Valanciunas semblait écarté en tant que joueur d’élite. Mais les Grizzlies, à l’été 2019, ont apprécié sa présence stabilisatrice (sur une équipe jeune et en reconstruction: volatile) avec un contrat de trois ans, 45 millions qui a suivi le 64×4, l’extension qu’il a signée avec les Raptors en 2015. D’autres fois . Valanciunas est arrivé en NBA à l’âge de 20 ans, il en a donc encore 28. Et à Memphis, il a trouvé le point d’ancrage parfait pour transformer cette étape de sa carrière, qui pourrait finir par être plus que ce qu’il avait promis. Une impulsion, un lieu important. Parfois, c’est aussi simple que cela. Ou ce compliqué.

Rebondir, bloquer et pousser dans les zones

Dur comme un roc avec ses 213 centimètres et ses 120 kilos de basket old school, Valanciunas semble sur la bonne voie, par pur physique, l’ancre, le pilier de ces Grizzlies essayant d’obtenir quelque chose de très bon avec une poignée brillante d’osiers. Et c’est. En fait, dans l’excellente performance de la franchise du Tennessee, où fonctionne avec peu de bruit et un résultat brillant Coach Taylor Jenkins, le pivot lituanien y est pour beaucoup. Les Grizzlies ont 27-25 ans, ont remporté cinq de leurs sept derniers matchs et sont huitièmes dans l’Ouest. Ils sont en passe de se répéter dans la pièce, comme la saison dernière, et ils s’affrontent bien que la fin de leur âge d’or (clos définitivement avec le départ de Mike Conley, le dernier guerrier) suggérait un pas dans les égouts de la Ligue. C’est un +2 sur 50% de victoires malgré le fait que Jaren Jackson Jr n’ait pas joué de toute la saison, l’un des incontournables dans la nouvelle forme de l’équipe. Il est supposé. Et à cause de 52 matchs, De’Anthony Melton (un autre sous-estimé) a perdu 17, Grayson Allen 13, Brandon Clarke 8, Ja Morant un autre 8 … et Justise Winslow 36. Et ceux qui ont joué à ce dernier ont très peu appris sur l’attaquant prometteur choyé par Heat. Winslow compte sur une option de joueur de 13 millions de dollars pour rester à Memphis, et jusqu’à présent, il n’a pas donné beaucoup de raisons aux Grizzlies d’investir en lui.

Si tout va bien, Morant sera le joueur de la franchise, Jaren Jackson l’écuyer et il y a les Brooks, Anderson, Clarke et la nouvelle portée, qui promet: Desmond Bane et Xavier Tillman, deux recrues qui font suffisamment de promesses pour être dignes de confiance. Mais, tout cela étant ainsi, il est légitime de se demander si Valanciunas n’est pas le meilleur joueur de l’équipe cette saison. Oui, même si cela semble hérésie: mieux que Ja Morant. Pas dans leurs sommets, où la base est éblouissante, mais dans leurs performances soutenues. Le débat est, au moins légitime, pour quiconque regarde régulièrement jouer l’équipe. Surtout ces dernières semaines, au cours desquelles Morant (rappelez-vous: 21 ans) a été moins stable et Valanciunas s’est imposé comme un partisan colossal. Morant, j’insiste, c’est au-delà du grand talent de l’équipe et du joueur dont dépend actuellement l’avenir de la franchise.

En saison, Valanciunas marque en moyenne 17 points et 12,7 rebonds. Il est de loin le meilleur rebondeur d’une équipe qui a eu des problèmes là-bas alors que Clarke ne l’a pas été. Et il est devenu un deuxième buteur sur ses gardes, étant donné les stries chaudes et froides de Dillon Brooks. Disons que bien que l’attaquant soit plus capable de marquer 30 points, il est également capable de rester à 10. Valanciunas passe entre 15 et 25 ans avec plus de durabilité, il vient de battre le record des doubles-doubles d’affilée des Grizzlies (15, un de plus que le rappelé Zach Randolph) et avec une moyenne de 16,5 points et 15 rebonds en avril avec une efficacité exquise: 55,6% en buts sur le terrain, 75% en lancers francs. Il commet peu de fautes, perd quelques balles et frappe occasionnellement le triple. Et ce sont ses trois derniers matchs: 26 points et 4 rebonds avec 80% de tir, 34 + 22 avec 64% et 20 + 14 avec 73%.

Dans une NBA où les neuf meilleurs rebondeurs sont nés en dehors des États-Unis, Valanciunas est troisième derrière Capela (14,1) et Gobert (13,4), et devant Kanter, Sabonis, Vucecic, Jokic, Ayton, Giannis … il est également troisième des captures en attaque (4,1), presque en nombre du leader Capela (4,7) . Et il est neuvième, dans d’autres chiffres qui ne rentrent pas dans les statistiques de base, en points générés par ses blocs et deuxième en box out, actions dans lesquelles il encadre le rival pour assurer le rebond de son équipe. Et il a un contrat parfaitement gérable en ce moment pour sa performance: 15 millions cette saison, 14 la suivante. À l’été 2022, il redeviendra joueur autonome.

Valanciunas ne sera sûrement pas une star à ce stade. Il ne va pas devenir un centre tripartite et un meneur de jeu et S’il finit par jouer pour un ring, il ne le fera pas en tant que star, en tant qu’essentiel sur le terrain et avec un compteur. Tout cela est arrivé pour lui. Mais il est devenu un modèle de jeu dur (dans le meilleur sens du terme), de professionnalisme et de stabilité en tant que centre ouvrier de la vieille école. Cela ne fera sûrement pas la une des journaux, pas dans ces Grizzlies du Tennessee perdu, mais Il n’est pas non plus juste de négliger sa brillante saison et sa capacité à être important en tant que géant à contre-courant du temps.. Sa performance maintenant, en fait depuis qu’il est venu à Memphis après le repêchage gagnant des Raptors, a beaucoup de mérite. Par attitude et par jeu.