Le triomphe final de Remy Gardner

20/06/2021 à 13:17 CEST

L’Australien Remy Gardner a remporté une victoire incontestable dans le Grand Prix d’Allemagne Moto2 qui s’est déroulé sur le circuit du Sachsenring et en celui que l’espagnol Arón Canet (Boscoscuro) et l’italien Cadre Bezzecchi (Kalex) l’ont accompagné sur le podium.

l’australien Rémy Gardner (Kalex) a ajouté sa troisième victoire consécutive de la saison en remportant le Grand Prix d’Allemagne Moto2 sur le circuit du Sachsenring et laisse tous ses rivaux au classement provisoire du championnat du monde après la faute de son coéquipier, l’Espagnol Raul Fernández.

Pratiquement depuis le même départ, dès la première minute, Raul Fernandez Oui Rémy jardinier ils ont échappé à tous leurs rivaux et la lutte pour la victoire semblait être “une question de deux”, mais une erreur du madrilène au cinquième tour sous la forme d’une chute a laissé la voie à la victoire de son rival et d’augmenter leur avantage au provisoire de la Coupe du monde de 11 à 36 points.

Ils n’ont pas échoué ou Raul Fernández (Kalex) ni l’Australien Rémy jardinier (Kalex), qui a pris la tête, reléguant l’Italien à la troisième place Fabio di Giannantonio, ce qui a établi le pire scénario pour leurs rivaux alors que les deux membres de l’équipe KTM d’Aki Ajo ont immédiatement commencé à mettre la terre entre leurs rivaux.

En un seul tour, le duo de tête avait réalisé plus de huit dixièmes de seconde d’avance sur le troisième, l’Espagnol. Xavier Vierge (Kalex), devant les Italiens Marco Bezzecchi (Kalex) et Fabio di Giannantonio.

Avec le record du tour le plus rapide, Rémy jardinier commandait la course dans le deuxième tour pour empêcher son coéquipier d’imposer un rythme inatteignable même pour lui, alors que ses poursuivants étaient déjà à près de deux secondes, et un peu plus loin, l’Espagnol Aron Canet (Boscoscuro) est passé de la dixième à la cinquième position, au sein du groupe de poursuivants du duo de tête, dans lequel il n’y avait pas un autre espoir de victoire, les Britanniques Sam bas (Kalex).

Rémy jardinier il a enchaîné deux tours rapides consécutifs pour condamner définitivement une course que, sauf circonstances imprévues, les deux coéquipiers allaient disputer.

L’une des mauvaises surprises de la course Moto2 a été la chute du rookie Fermin Aldeguer (Boscoscuro), qui est tombé au virage trois et peu de temps après, un tour plus tard et au même endroit, était au sol Raul Fernández, ne laissant en tête de la course que son coéquipier australien, qui comptait près de cinq secondes d’avance sur ses rivaux et dont la victoire allait encore le conforter dans le provisoire de la Coupe du monde.

Dans le groupe de poursuite de Rémy Gardner a souligné l'”escalade” de Aron Canet, qui au cinquième tour était déjà deuxième, devant Xavier Vierge, Marco Bezzecchi, Fabien dit Giannantonio Oui Jorge Navarrais, entre autres.

Augusto Fernández (Kalex) était la prochaine “victime” de la course, s’écrasant au virage douze, après une “touche” avec le Britannique. Jake Dixon (Kalex), sans atteinte à son intégrité physique mais au moral et à la moto, qui n’a pas pu continuer, outre le fait que l’incident a fait l’objet d’une enquête par la Direction de Course après celle-ci.

Peu à peu, Rémy Gardner consolide sa troisième victoire consécutive de la saison, tout comme Aron Canet a fait de même avec la deuxième place, tandis que par la troisième ils ont commencé à définir leurs options Bezzecchi, Dites Giannantonio, Vierge, Navarrais, Ai Ogura, Marcel Schrotter Oui Sam bas, très sobre après un début de compétition vraiment décevant.

La course n’avait plus d’histoire car Rémy jardinier consolidé la première position avec solvabilité, tout comme Aron Canet dans le second, tandis que la troisième place après un combat intense est tombée entre les mains de l’italien Marco BezzecchiXavier Vierge qui était sixième, il a chuté dans le dernier tour, premier virage, Jorge Navarrais, qui était neuvième, est remonté en septième position lorsque les Japonais ont également chuté Aï Ogura, avec quoi Albert Arenas (Boscoscuro), le champion du monde Moto3 2020, a terminé huitième et pour la première fois dans le top dix de Moto2, avec cadres Ramírez (Kalex) neuvième et Alonso Lopez (Boscoscuro) douzième, pour la première fois aux points en Moto2.