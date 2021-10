Le triomphe placide de Liverpool lors des débuts de Ranieri

16/10/2021 à 15h57 CEST

Jésus Burgos (@jburgosub)

Victoire confortable de Liverpool à Vicarage Road (0-5) lors du match retour de la compétition nationale après l’exode international. L’ensemble dirigé par Jürgen Klopp l’emporte à nouveau, après le nul contre Manchester City lors de la dernière date de Premier League, grâce au triplé de Roberto Firmino et les nombreux Sadio mané et Mohamed salah devant un Watford disparu où Claudio Ranieri il a fait ses débuts en tant que technicien ‘frelon’.

WAT

LIV

Watford

Ben Foster ; Danny Rose, Troost-Ekong, Craig Cathcart, Kiko Femenía (Ngakia, 56′) ; Adam Masina (Tom Cleverley, 46′), Moussa Sissoko, Ismaila Sarr, Juraj Kucka ; Emmanuel Dennis (Joao Pedro, 69′) et Cucho Hernández.

Liverpool

Kelleher ; Virgil van Dijk, Andrew Robertson (Tsimikas, 64′), Joel Matip, Trent Alexander-Arnold (Chamberlain, 65′) ; Jame Milner (Williams, 83′), Naby Keïta, Jordan Henderson ; Roberto Firmino, Sadio Mané et Mohamed Salah.

Buts

0-1 (8′) : Sadio Mané. 0-2 (37′) : Roberto Firmino. 0-3 (52′) : Roberto Firmino. 0-4 (54′) : Mohamed Salah. 0-5 (91′) : Roberto Firmino.

Arbitre

Jonathan Moss. Aucune réprimande.

Incidents

Match correspondant à la huitième journée de Premier League disputé au stade Vicarage Road (Watford).

Et est-ce que Liverpool a commencé avec style. Pas une minute de jeu n’avait été jouée et Mohamed salah déjà prévenu. Tir à la barre non autorisé pour hors-jeu par un Sadio mané. Cependant, c’était un avertissement de ce qui allait arriver dans les prochaines minutes et, pratiquement, pendant les quatre-vingt-dix minutes du temps réglementaire. Avant de boucler les dix premières minutes jouées, les deux attaquants ont échangé leurs rôles à la première occasion du match. Salah – à partir de la droite – assisté Crinière de sorte que les Sénégalais, au premier contact, ont ouvert le tableau d’affichage. Son 100e but en Premier League, le troisième Africain à l’atteindre après Didier Drogba et le sien Mohamed salah. Bien sûr, par curiosité, Crinière il n’a pas eu besoin de convertir un seul penalty pour ajouter ces cent buts.

Après avoir mis l’avantage sur le tableau d’affichage, les « rouges » ont continué à insister. Cette fois, de face, Salah avec sa gauche il chercha le carré mais le Ben adoptif envoyé le ballon dans le coin. De leur côté, les habitants ont également recherché une égalité. A vingt-cinq minutes de jeu, le Cucho Hernández s’est endormi et a raté l’occasion de dessiner et d’entrer dans le jeu. Au final, ceux de Klopp ils ont réussi à augmenter l’avance et, à dix minutes de la fin, Milner récupéré le ballon au milieu du terrain, joué à l’envers avec Firmino, qui l’a renvoyé à la première touche pour ouvrir Crinière et l’ailier a conduit jusqu’à la ligne de fond et a aidé de sorte que Firmino J’ai juste eu à pousser le ballon au fond des filets pour ajouter le deuxième but au tableau d’affichage. Avant la conclusion de la première partie, Nabir Keita Il a pu étendre davantage l’avance avec un tir du bord qui s’est retrouvé sur la barre transversale après avoir touché un défenseur.

Déjà à la reprise, après le passage des deux équipes dans les vestiaires, Liverpool a encore frappé très tôt. Il a à peine donné à Watford une chance d’entrer dans le match et, six minutes après le début du match, une combinaison collective rapide s’est terminée par un bon centre de Robertson que le défenseur local, Cathcart, coupé – laissant la balle morte dans la petite zone – et Roberto Firmino en a profité pour mettre le troisième au tableau d’affichage. Cependant, il restait le meilleur : l’objectif de Mohamed Salah.

S’il s’est déjà émerveillé face à Manchester City, le footballeur égyptien a de nouveau affronté Watford. Il dribbla, entouré de quatre défenseurs, il dribbla, marcha sur le ballon, coupa et décocha le cross stick pour matérialiser le quatrième but et revenir pour montrer le grand état de forme dans lequel il se trouve. Simplement, Mohamed salah. Après le quart et quelques changements sur les deux bancs, le jeu s’est ralenti bien que Liverpool ait toujours attaqué et cherché le but de Foster. Cependant, à la dernière minute du match, Firmino placé la « petite main » sur le tableau d’affichage de Vicarage Road grâce à un excellent jeu individuel de Neco williamsL’attaquant de Rio a profité de la bande pour certifier son triplé, les trois points et le retour à la tête de la Premier League avant de se rendre à l’Atlético de Madrid au Wanda Metropolitano pour la troisième journée de Ligue des champions.