Le triplé de Cristiano et ManU gagne

in

09/09/2021 à 13:08 CEST

pari

Les experts de Betfair se mouillent à nouveau. A cette occasion, ils analysent : Real Madrid-Celta, Espanyol-Atlético de Madrid, Manchester United-Newcastle et Naples-Juventus. On vous dévoile les Eurazos qu’ils proposent pour ce week-end.

Aritz Gabilondo : Naples vs. Juventus

Naples 0-2 Juventus. Quota total : [14.0].

Paco Rabadán : Real Madrid vs. celtique

But de Benzema + Aide de Hazard + Plus de 3,5 buts. Quota total : [11.40].

ApuestaEspagne : Real Madrid vs. Celta et Espanyol c. Sportif

Real Madrid 2-1 Celta + Espanyol 1-1 Atlético. Quota total : [45.0].

DisasterBet : Manchester United vs. Newcastle

Victoire du triplé de Cristiano + Manchester. Quota total : [11.0].