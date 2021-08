Le triplé de Haaland scelle la passe du Borussia Dortmund

08/07/2021 à 22:57 CEST

Le Borussia Dortmund, champion en titre de la Coupe d’Allemagne, est allé au deuxième tour avec une victoire placide (0-3) contre Wehen, de la troisième division allemande, et avec un Erling haaland incommensurable qu’il a signé un triplet, l’un d’eux le résultat d’une pénalité faite par lui-même.

Dans la deuxième partie, Marco Rose a fait ses débuts aux Pays-Bas à la 65e minute Donyell Malen, qui était l’une des sensations de l’Eredevisie avec le PSV la saison dernière.

La grande surprise du jour de la coupe a été donnée par le modeste Babelsberg, quatrième catégorie, qui a éliminé aux tirs au but Fürth, équipe de Bundesliga, après avoir terminé le match 2-2.

Leipzig a facilement battu Sandhausen (0-4) de Bundesliga II. Les buts de Willi Orban Oui Amadou HaidaraEn première mi-temps, ils ont mis le finaliste actuel de la Coupe d’Allemagne sur la bonne voie pour le tour suivant. Christophe Nkunku Oui Dominik Szoboszlai ils ont rejoint en tant que buteurs au lendemain du match.

Leverkusen a également battu avec succès le Lokomotive Leipzig de quatrième division 0-3. Kerem Demirbay, doublement, et Karim Bellarabi Ils ont scellé cette confortable victoire.

La plus grosse victoire de la journée de coupe a été l’œuvre de Stuttgart, qui a écrasé le BFC Dynamo de quatrième catégorie (0-6). Mohamed Sankoh (2), Darko Churlinov,Matthieu Klimowicz, Hamadi Al Ghaddioui Oui Borna Sosa.

Augsburg et Arminia Bielefeld, toutes deux de la catégorie la plus élevée, se sont également qualifiées pour les seizièmes de finale contre des équipes non professionnelles telles que Greifswald Oui SpVgg Bayreuth, respectivement, par 2-4 et 3-6. Dans l’Arminia Bielefeld, l’extrême s’est démarqué Bryan Lasme avec un doublé, tandis qu’à Augsbourg il excellait André Hahn avec un but et une passe décisive.

D’autre part, Bochum, qui a été promu en Bundesliga la saison dernière, est la seule équipe qui a eu de sérieux problèmes pour se qualifier pour le tour, puisqu’elle a gagné 1-2 en prolongation contre la quatrième catégorie Wuppertaler.

Trentième résultats finaux

Sandhausen 0 – LEIPZIG 4

BFC Dynamo 0 – STUTTGART 6

Lokomotive Leipzig 0 – BAYER LEVERKUSEN 3

SpVgg Bayreuth 3 – ARMINIE BIEL.LD 6

Wuppertaler 1 – BOCHUM 2

Norderstedt 0 – HANOVRE 4

OSNABRUCK 2 – Werder Brême 0

SC Weiche 2 – KIEL 4

BABELSBER 2 – Fürth 2 (+)

Ulm 0 – NURMBERG 1

Magdebourg 2 – SANKT PAULI 3

Wehen 0 – BORUSSIA DORTMUND 3

Qualifié pour les seizièmes de finale

Leipzig, Stuttgart, Leverkusen, Arminia Bielefeld, Bochum, Hanovre, Osnabruck, Werder Brême, Kiel, Babelsberg, Nuremberg, Sankt Pauli et Borussia Dortmund.