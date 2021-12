Le triple défi de l’Espanyol à Vallecas

04/12/21 à 23:14 CET

Roger Payro

Triple défi celui de l’Espanyol à Vallecas. Peu de « mais » peuvent être mis à l’ensemble de Vicente Moreno dans ce premier tiers du parcours, bien que sa performance en tant que visiteur en fasse partie. Ce dimanche (14h) il cherchera la première victoire à l’extérieur du stade RCDE en Ligue mais le fera en visitant un Rayo Vallecano quel est le meilleur endroit de Primera.

C’est dit bientôt, mais la performance des franjirrojos à son retour dans l’élite est louable. Comme l’Espanyol, ils font confiance à presque toutes leurs options dans leur fort. Le casting de Moreno sait comment l’équipe d’Andoni Iraola les dépense, le seul avec Gérone qui, dans la division argent, a réussi à gagner les deux matchs. Voyez la lumière alors que les visiteurs infligent la première défaite au Rayo dans leur fief, prenez une « vendetta » pour le passé et rejoignez le Barça sur la table est l’objectif multiple que les bleus et blancs se poursuivent et que tout se passe pour atteindre les trois points.

Les deux équipes arrivent gueule de bois du jour de la coupe. Et leurs nuits n’étaient pas faciles. Espanyol Je finis par demander l’heure avant les modestes Solares et Rayo avait besoin de pénalités pour battre Guijuelo. Dans l’engagement susmentionné en Cantabrie, Vicente Moreno a quitté Barcelone Diego López, Cabrera, Embarba et Raúl de Tomás. Les quatre seront ce dimanche de match en compagnie des autres titulaires habituels de l’entraîneur Massanassa. Óscar Gil, David López, Vadillo et Dimata sont toujours absents pour cause de blessure.

Un onze assez reconnaissable peut également présenter Andoni Iraola. L’entraîneur basque n’a que les doutes de Radamel Falcao et Randy Nteka au-delà des blessés Merquelanz et Pathé Ciss. Guardiola continuera à la pointe de la lance et entre Óscar Valentín et Unai López, ils joueront une place dans le noyau. Le reste, l’attendu d’un éclair insoluble à Vallecas.

Les madrilènes sont la meilleure équipe First à domicile avec 19 points sur 21 possibles. Seul le Celta a pu refuser la séance plénière à l’équipe franco-rouge, qui totalise 24 points et se classe sixième. L’objectif continue d’être de lier la permanence le plus tôt possible et alors ils se permettront la licence de rêver d’objectifs plus grands.

L’Espanyol n’a plus marqué à Vallecas depuis 2014. Les trois derniers précédents ont coûté cher au Rayo, qui rencontrera à nouveau ce dimanche deux acteurs clés de leur ère la plus récente. Raul de Tomás Il a joué entre 2017 et 2019 et a laissé 38 buts ainsi qu’une marque indélébile. Pour sa part, dans le programme de Adri Embarba Il y a sept saisons en tant que franjirrojo avant que l’entité perruche ne paie sa clause en janvier 2020.