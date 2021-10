Le triple-double de Durant rallie les Nets devant les 76ers 114-109

Ben Simmons n’était pas là. Joel Embiid a concédé qu’il n’aurait pas dû jouer. Avec les pierres angulaires des All-Star de Philadelphie absentes ou blessées, Kevin Durant et Brooklyn ont eu l’ouverture dont ils avaient besoin pour gâcher le premier match des 76ers avec un rallye dans la dernière ligne droite.

Durant a récolté 29 points, 15 rebonds et 12 passes décisives, James Harden a marqué 20 points et les Nets ont clôturé avec une séquence de 16-1 pour battre les 76ers 114-109 vendredi soir alors que chaque équipe jouait sans un garde étoile très discuté.

« Mon rôle ce soir, je pensais, était d’entrer dans la peinture, de faire des pièces », a déclaré Durant. « Nous devons continuer à construire sur cela et voir où nous pouvons aller. »

Il manquait aux Nets Kyrie Irving, qui n’est pas avec l’équipe en raison de son refus de se faire vacciner contre la COVID-19. Ben Simmons a raté le match d’ouverture à domicile pour des raisons personnelles et les Sixers ne savent pas quand le triple All-Star reviendra.

Ils auraient pu utiliser la défense de Simmons pour arrêter les Nets tard.

Les Sixers ont lancé des ballons aériens sur des possessions consécutives au début de la course de Brooklyn. Les Nets n’avaient jamais mené ni égalé jusqu’à ce que le dunk de LaMarcus Aldridge avec 48 secondes à faire fasse 108-108. Il a coulé le lancer franc pour l’avance d’un point.

Durant a effectué deux lancers francs pour sceller le retour de Brooklyn de 14 points de moins.

« Bien sûr, nous avons fait beaucoup de jeux dans la dernière ligne droite, mais c’était davantage à cause de notre volonté de continuer », a déclaré l’entraîneur des Nets, Steve Nash. « Leur volonté de concourir et de croire est la raison pour laquelle ils ont gagné le match. »

Embiid a marqué 19 points sur une douleur au genou droit subie contre la Nouvelle-Orléans lors du premier match. Il est parti pour les vestiaires dans les derniers instants de la première mi-temps vendredi et s’est échauffé à la mi-temps avec une enveloppe sur son genou mais a commencé le troisième quart-temps. Tobias Harris et Seth Curry ont chacun marqué 23 points pour les Sixers.

« Je n’aurais probablement pas dû jouer, mais c’est bien d’être là-bas avec les gars », a déclaré Embiid.

Simmons n’a pas joué depuis sa demande commerciale d’intersaison. Il a rencontré les Sixers avant la fusillade du matin. L’entraîneur Doc Rivers a déclaré que c’était une « journée productive » et espérait que c’était un début pour ramener Simmons dans le giron.

L’Australien de 25 ans était devenu la cible n ° 1 de la dérision des fans des Sixers et ils sont venus habillés pour se moquer du gardien absent. Le plus populaire était une forme de T-shirt Mister Softee avec un tourbillon de crème glacée sur la tête de Simmons. Un autre fan vêtu d’une perruque de clown rouge et d’un nez de clown et a collé « CLOWN » sur son maillot n ° 25 Simmons. Les parkings ont trouvé des ventes de t-shirts contrefaits de Simmons sur une affiche « MANQUANTE ».

Harris a déclaré que les Sixers et les fans devaient se rallier à Simmons.

« Dans cet espace, vous êtes décrit comme surhumain, pas vraiment censé avoir des sentiments ou traverser quoi que ce soit », a déclaré Harris. « Je pense que nous devons d’abord comprendre qu’il est humain. Et vous savez, s’il traverse quelque chose en ce moment, nous devons respecter cela. »

Durant et Harden étaient un spectacle à deux joueurs jusqu’au quatrième, et les Nets n’ont eu aucune réponse lorsque Tyrese Maxey, le remplaçant de Simmons, a marqué cinq points consécutifs au début du trimestre, ce qui a porté l’avance à deux chiffres.

Harris a frappé Matisse Thybulle sur un alley-oop qui a fait 108-98 et a même fait sortir Embiid du banc pour célébrer. Les Sixers n’ont pas marqué à nouveau jusqu’à ce que Curry ait effectué 1 des 2 lancers francs avec 15,2 secondes restantes pour porter le score à 111-109 et que l’effondrement soit complet.

S’IL VOUS PLAÎT SOYEZ GENTIL

Les Sixers ont fait de leur mieux pour désamorcer les chants anti-Simmons potentiels – un match des Flyers dans le même bâtiment cette semaine est devenu profane envers Simmons – en envoyant Embiid s’adresser à la foule.

Embiid a remercié les fans d’être venus après avoir dû rester à la maison la majeure partie de la saison dernière au milieu de la pandémie et leur a demandé de soutenir Simmons car « il est toujours notre frère ». La foule a écouté et aucun chant soutenu de quelque substance que ce soit ne s’est jamais développé.

CONSEILS

Filets : Durant a coulé les 10 lancers francs. … Harden a récolté sept rebonds et huit passes décisives.

76ers : Simmons a été suspendu pour le premier match de la saison pour conduite préjudiciable à l’équipe après que Rivers l’a exclu de l’entraînement pour avoir refusé de participer à un exercice. Rivers a déclaré qu’il ne voulait pas prédire quand Simmons pourrait rejoindre les Sixers – si le garde revenait du tout. .. Embiid a été touché par une technique en première mi-temps. … Danny Green a tiré trois ballons aériens au quatrième quart.

PAS D’IRV

Les Nets ont décidé qu’Irving ne jouerait pas ou ne s’entraînerait pas du tout avec l’équipe jusqu’à ce qu’il puisse être un participant à part entière. Il ne peut pas jouer à domicile en raison d’un mandat de vaccination à New York.

« Nous avons perdu un gros morceau », a déclaré Nash. « Ce ne sont pas seulement les nouvelles pièces. C’est le vide avec lequel nous avons l’habitude de jouer. C’est beaucoup pour nous à entreprendre en ce moment et j’espère que dans les semaines à venir, nous commencerons à nettoyer certains des débris, pour ainsi dire, et trouver la meilleure façon de jouer ensemble. »

IL L’A DIT

« S’ils ont un top 575, j’ai peut-être une chance. » – Rivers, un ancien gardien NBA All-Star, pour ne pas faire partie de l’équipe du 75e anniversaire de la NBA.

SUIVANT

Filets: Brooklyn rentre à la maison dimanche pour affronter Charlotte au début d’une saison à domicile de six matchs. Washington, Miami, Indiana, Detroit et Atlanta sont au programme.

76ers: les deux prochaines chances de retour de Simmons sont toutes deux sur la route, dimanche à Oklahoma City et mardi à New York.