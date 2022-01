Le triple-double de Joel Embiid propulse les 76ers devant les Rockets

Joel Embiid a récolté 31 points, 15 rebonds et 10 passes décisives, atteignant le triple-double à hauteur de « MVP! » chante dans la victoire 133-113 des 76ers de Philadelphie contre les Rockets de Houston lundi soir.

Furkan Korkmaz a marqué 24 points et Isaiah Joe 18 points pour les Sixers.

Garrison Matthews a mené les Rockets avec 23 points.

Les Sixers ont mis du temps à se débarrasser d’une équipe inférieure à 0,500 – une situation familière cette saison – et avaient besoin d’un troisième quart 41-29 pour mettre de la distance entre eux et les Rockets, la pire équipe de la Conférence Ouest.

Joel Embiid des 76ers de Philadelphie réagit après un dunk lors de la première mi-temps d’un match de basket de la NBA contre les Rockets de Houston, le lundi 3 janvier 2022, à Philadelphie. (Photo AP/Matt Slocum)

Les Rockets ont joué sans le gardien Kevin Porter Jr. et l’attaquant Christian Wood après avoir chacun été suspendu un match pour mauvais comportement. Porter et Wood se sont tous deux effondrés lors d’une défaite samedi contre Denver. L’entraîneur des Rockets, Stephen Silas, a déclaré qu’il était « mieux pour notre culture » ​​d’asseoir le duo pour un match.

Embiid était imparable, secouant l’arène tôt avec une confiture à une main Euro-step qui a secoué l’arène. Embiid s’est dirigé vers le milieu du terrain avec les bras tendus et trempés dans les acclamations.

Embiid, qui a marqué 30 points pour un quatrième match consécutif, a joué tout le premier quart et a porté les Sixers à une avance de 34-30. Korkmaz, ne prenant que son huitième départ, est intervenu en tant qu’acolyte compétent et a marqué trois points à 3 points. Korkmaz a remplacé Tyrese Maxey qui, avec Matisse Thybulle, est entré dans les protocoles de santé et de sécurité de la NBA.

Cela a laissé les Sixers sans deux contributeurs clés.

« Il semble y avoir une perception parce que vous avez Joel Embiid, vous ne manquez pas de gars », a déclaré l’entraîneur par intérim Dan Burke.

Les 76ers ont de nouveau affronté une équipe en infériorité numérique qu’ils devaient battre facilement – ​​FanDuel Sportsbook les avait comme favoris à 13 points – et les critiques concernant les pertes récentes ou les victoires à faible marge contre des équipes plus faibles ont conduit à un échange laconique de l’entraîneur Doc Rivers avec un journaliste après une victoire contre Toronto.

Effectivement, le malaise s’est poursuivi et les Sixers étaient menés 63-62 à la mi-temps. Tobias Harris a tiré 3 sur 10 dans la mi-temps et a agité les bras de manière moqueuse vers la foule pour que les huées dans sa direction deviennent plus fortes. Lorsqu’il a marqué un panier au quatrième quart qui a porté la marque à 112-96, il a fait marche arrière en défense et a semblé marmonner un blasphème entre les mots « n’applaudissez pas ».

CONSEILS

Rockets : G Eric Gordon est revenu après avoir raté un match en raison d’une blessure à l’aine. … A perdu son cinquième match consécutif sur la route.

76ers: Burke a entraîné les 76ers pour le deuxième match consécutif avec Rivers toujours dans les protocoles. … A signé G Charlie Brown Jr. pour un contrat de 10 jours. … Le triple-double d’Embiid était le troisième de sa carrière.

ON NE SAIT JAMAIS

Burke a déclaré que toutes les perturbations de l’alignement et les interruptions de jeu rendent les matchs plus difficiles que jamais à préparer en NBA.

« Dernièrement, c’est devenu une boîte de chocolats Forrest Gump », a-t-il déclaré.

SUIVANT

Les Rockets jouent mercredi à Washington.

Les 76ers jouent mercredi à Orlando.