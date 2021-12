Le triple-double de Walker mène les Knicks contre les Hawks, 101-87

Kemba Walker n’aurait pas pu imaginer ce Noël.

Il y a moins de deux semaines, son entraîneur n’appelait même pas son nom.

Samedi, les fans de sa ville natale le scandaient.

Walker est devenu le septième joueur de la NBA avec un triple-double à Noël, et les Knicks de New York ont ​​battu les Atlanta Hawks épuisés 101-87 pour leur première victoire pendant les vacances en une décennie.

« C’était incroyable », a déclaré Walker. « Ce sont des moments dont vous rêvez. C’est un peu difficile à mettre en mots, pour être honnête. »

Julius Randle a récolté 25 points et 12 rebonds pour les Knicks dans un affrontement d’équipes qui se sont rencontrées au premier tour des séries éliminatoires de la saison dernière. Mais les Hawks manquaient Trae Young parmi neuf joueurs dans les protocoles de santé et de sécurité de la NBA, donc ce n’était pas vraiment une revanche de la victoire d’Atlanta en cinq matchs.

Walker a terminé avec 10 points, 12 passes et 10 rebonds. Le gardien de 6 pieds a couru autour du sol en essayant désespérément son 10e rebond pendant une grande partie de la seconde mi-temps, l’obtenant finalement au quatrième quart lorsque le bloc de Mitchell Robinson est venu à lui.

Il s’agissait du premier triple-double à Noël depuis Draymond Green de Golden State en 2017, poursuivant le solide étirement de Walker depuis qu’il est passé d’un relais de neuf matchs hors de la rotation à revenir dans la formation de départ lorsque les Knicks étaient en désavantage numérique.

Il a dit qu’il n’aurait pas pu prévoir que les choses tourneraient si vite.

« Ce n’est pas ainsi que nous l’avons imaginé », a-t-il déclaré. « Je ne me plains pas non plus. »

Les fans à guichets fermés ont scandé « Kemba Walker ! Kemba Walker ! pour le natif de New York, qui a marqué 44 points lors d’une défaite contre Washington jeudi.

« En tant que coéquipier, en tant que frère, je suis heureux pour lui qu’il puisse sortir et être qui il est », a déclaré Randle. « Je suis sûr que lorsqu’il a signé pour venir ici, c’est un peu ce qu’il envisageait, jouer le type de basket-ball qu’il joue en ce moment. »

Evan Fournier et Quentin Grimes ont chacun marqué 15 points pour les Knicks, qui ont réussi un dérapage de Noël en six matchs. Ils ont une fiche de 23-31 lors de leurs 54 matches, un sommet en championnat, mais n’en avaient plus gagné depuis 2011.

John Collins et Delon Wright ont chacun marqué 20 points pour les Hawks, qui jouaient à Noël pour la première fois depuis 1989. Leur séquence de six victoires consécutives sur la route a été interrompue.

Young a joué dans sa première série éliminatoire au printemps dernier contre New York, ignorant les railleries profanes des fans des Knicks et obtenant le dernier mot lorsqu’il les a salués vers la fin de la victoire d’Atlanta dans le cinquième match.

Mais il n’a pas pu effacer les protocoles à temps pour une place convoitée sur le calendrier, et jouer en désavantage numérique a rattrapé les Hawks. L’entraîneur Nate McMillan a déclaré que certains joueurs avaient même demandé à être remplacés, ce qui, selon lui, n’arrive jamais.

« Ce n’était pas un manque d’énergie », a déclaré McMillan. « Je pense que nos gars sont fatigués. Ils ont enregistré beaucoup de minutes. »

Les Knicks ont effectué leurs sept premiers tirs et ont pris une avance de 19-3 sur les 3 points de Randle avec 7:48 à jouer au premier quart.

Ils l’ont fait sauter au troisième quart, et les 3 points consécutifs de Grimes et Taj Gibson pour ouvrir le quatrième ont donné à New York sa plus grande avance à 87-66. À partir de là, le seul drame était de savoir si Walker obtiendrait un autre rebond.

Le rapport de blessure des Hawks a pris trois tweets du compte officiel de l’équipe pour la liste, et en plus de Young, des joueurs clés tels que Kevin Huerter, Lou Williams et Danilo Gallinari ont été présentés. Clint Capela est revenu des protocoles et a récolté six points et neuf rebonds.

Pendant ce temps, les Knicks sont en meilleure santé. RJ Barrett est revenu dans la formation de départ et Grimes a fait sa première apparition depuis qu’il a établi un record de recrue des Knicks avec sept 3 points et marqué 27 points contre Milwaukee le 12 décembre. Il a ensuite été placé dans les protocoles et a raté les cinq derniers matchs.

CONSEILS

Hawks : les gardiens Anthony « Cat » Barber et Malik Ellison, tous deux jouant cette saison pour les College Park Skyhawks, la filiale d’Atlanta de la NBA G League, ont signé des contrats de 10 jours. Ellison est le fils de l’ancien choix de repêchage n ° 1 Pervis Ellison.

Knicks : Bernard King, membre du Temple de la renommée, qui a établi le record de Noël de 60 points avec les Knicks en 1984, était présent au match. … Les Knicks ne comptent que Nerlens Noel, Miles McBride et Jericho Sims dans les protocoles. Immanuel Quickley et Kevin Knox II ont été innocentés mais doivent se remettre en forme avant de jouer.

TRIPLE-DOUBLE DE NOL

Outre Walker et Green, les autres joueurs avec des triples doubles de Noël sont Russell Westbrook, LeBron James, Oscar Robertson, Billy Cunningham et John Havlicek. Robertson l’a fait quatre fois.

HISTOIRE DES CRÉOLES DES VACANCES

Les Hawks sont tombés à 9-12 à Noël. Ils ont une fiche de 2-1 contre les Knicks, les deux victoires étant à venir lorsqu’ils étaient basés à St. Louis.

SUIVANT

Hawks : Accueillez Chicago lundi.

Knicks : Rendez-vous au Minnesota mardi pour commencer un road trip de quatre matchs.