Le triple olympien Deon Lendore est décédé à 29 ans après un accident de voiture au Texas

3x étoile olympique de la piste, Deon Lendore est décédé tragiquement après un accident de trois voitures au Texas, TMZ Sports a confirmé.

Il n’avait que 29 ans.

Le ministère de la Sécurité publique du Texas nous a dit que Lendore conduisait lundi en direction ouest sur la FM 485 dans le comté de Milam dans sa Volkswagen Jetta 2015, lorsqu’il a franchi la ligne médiane et « a glissé un véhicule » venant dans le sens inverse.

Lendore a continué et a dérivé au-dessus de la ligne médiane, s’écrasant à nouveau de front sur un SUV Infiniti 2018.

Le DPS du Texas dit que Lendore a été déclaré mort sur les lieux et que la conductrice de l’Infiniti, une femme de 65 ans, a été transportée à l’hôpital voisin avec des « blessures invalidantes ».

Le conducteur qui a été happé sur le côté n’a subi aucune blessure.

Le sprinteur trinidadien a participé à 3 Jeux olympiques – dont les Jeux de Tokyo 2020 – et a remporté la médaille de bronze au 4×400 mètres aux Jeux de 2012 à Londres.

Lendore a également remporté l’argent au monde 4x400m en 2015 et est triple médaillé de bronze mondial en salle.

Il est également champion à plusieurs reprises au Texas A&M et était actuellement entraîneur bénévole pour les étudiants-athlètes du 400 et du 800 mètres.

Plusieurs stars de la piste ont réagi à la tragique nouvelle sur les réseaux sociaux, 2x olympien Gwen Berry a écrit: « Wow… Reposez-vous au pouvoir. »

« Une chose que j’ai apprise l’année dernière était l’importance de VIVRE », a déclaré Berry, « faites ce que vous voulez… faites ce que vous voulez… aimez qui vous voulez. Ne MOUREZ pas juste pour VIVRE. Je suis plus heureux depuis. »

PUMA a également publié une déclaration, déclarant « Nous sommes profondément attristés par le décès de Deon Lendore, qui fait partie de la famille PUMA depuis 2017 ».

« Nous sommes honorés qu’il nous ait choisis pour être à ses côtés pendant une grande partie de sa brillante carrière en athlétisme. Nos pensées vont à sa famille. Repose en paix. »

#DÉCHIRURE