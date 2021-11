Le triple rejet de Zidane donne par inadvertance un coup de pouce à Man Utd Pochettino

Zinedine Zidane a rejeté la possibilité de devenir manager de Manchester United pour trois raisons, bien que cette dernière puisse finalement les aider à faire atterrir Mauricio Pochettino à la place, selon un rapport.

Manchester United est à la recherche d’un nouveau manager permanent après avoir rompu ses liens avec Ole Gunnar Solskjaer dimanche. Le Norvégien est sorti indemne de la trêve internationale malgré des défaites meurtrières contre Manchester City et Liverpool au cours des 30 derniers jours.

Cependant, leur frappe de 4-1 à Watford samedi a assuré que la hache soit enfin balancée.

Lors de l’annonce du limogeage de Solskjaer, le la déclaration officielle du club a révélé que l’ancien milieu de terrain Michael Carrick prendra en charge les prochains matchs du club sur une base intérimaire. Carrick laissera alors la place à un manager de transition qui servira jusqu’à la fin de la saison. À ce stade, une nomination permanente sera faite.

Des personnalités comme Zinedine Zidane, Brendan Rodgers, Mauricio Pochettino et Erik Ten Hag ont été liées à la publication. Ten Hag d’Ajax était nommé par Sky Sports comme deuxième choix de United derrière Pochettino.

Néanmoins, le nom de Zidane continue d’être mentionné. Et étant donné qu’il est actuellement sans travail, l’enrôler serait une tâche plus facile qu’avec beaucoup d’autres.

Cependant, le Daily Express (citant El Partidazo de Cope), insiste sur le fait que Zidane a rapidement rejeté une nouvelle approche de United.

Son raisonnement découle de trois raisons distinctes. Cependant, le dernier pourrait par inadvertance aider la chasse au manager de United sur le front Pochettino.

Premièrement, Zidane ne parle pas couramment l’anglais et la barrière de la langue rendrait son travail à Old Trafford encore plus difficile. Deuxièmement, sa femme n’aurait aucun intérêt à déménager en Angleterre.

Mais le plus important est la troisième raison. Il est à noter que plutôt que le concert à United, Zidane a plutôt les yeux rivés sur le travail du PSG.

Le poste à Paris ne deviendrait disponible que si Pochettino passait à autre chose. Si l’intérêt de Zidane pour le rôle du PSG était maintenu jusqu’à l’été prochain, la partie française aurait un remplaçant prêt à l’emploi pour Pochettino.

La présence d’un entraîneur triple vainqueur de la Ligue des champions qui attend dans les coulisses pourrait influencer la décision du PSG de se séparer de Pochettino. Si l’Argentin est effectivement le choix préféré de United, le triple rejet de Zidane pourrait finalement jouer en faveur de United.

Un ancien défenseur de United vanté pour un rôle intérimaire

Pendant ce temps, le Sun (citant l’Athletic) pense savoir qui pourrait obtenir le feu vert pour devenir le manager par intérim de United. Ils déclarent que l’ancien défenseur des Diables rouges Laurent Blanc pourrait être recruté pour prendre les rênes jusqu’à l’été.

Le Français, 56 ans, dirigeait auparavant Bordeaux, la France et le PSG. Il est actuellement en charge du côté qatari d’Al-Rayyan après avoir été nommé en 2020.

Blanc a des relations antérieures à Old Trafford. Il a vu ses jours de jeu avec le club au cours d’un séjour de deux ans entre 2001-03.

Selon le Sun, Blanc a été « présenté comme un candidat » pour combler le vide. Et s’il est nommé, il pourrait se voir offrir la même opportunité que Solskjaer.

Solskjaer a d’abord pris le poste à titre intérimaire après le limogeage de Jose Mourinho. Les premiers résultats étaient si bons – y compris une victoire mémorable 3-1 sur le PSG – que les décideurs d’Old Trafford ont choisi de lui donner le poste de manière permanente.

Blanc pourrait avoir la même chance d’impressionner s’il est installé. Bien que le passage infructueux de Solskjaer suggère que United réfléchira désormais à deux fois avant de distribuer des contrats à long terme sur la base d’un petit nombre de travaux.

