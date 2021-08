Le triple tir de DC fait 1 mort et 2 blessés au milieu de la vague de criminalité de la ville

in

Une triple fusillade dans un quartier de Washington, DC dimanche soir a fait un mort et deux autres blessées, a annoncé la police.

Les agents du MPD ont reçu un appel vers 17 heures au sujet de « coups de feu multiples » dans le secteur de la 16e rue et de la rue V SE, Cmdr. dit John Branch.

Les policiers ont trouvé trois victimes adultes. L’un d’eux, un homme, souffrait de plusieurs blessures par balle. Il a été emmené dans un hôpital local où il a été déclaré mort, a déclaré Branch.

UNE FEMME D’ATLANTA, 27 ANS, A TUÉ DES HEURES MORTES APRÈS AVOIR ÉTÉ ENLEVÉE PRÈS DE SON APPARTEMENT, DIT LA POLICE

Deux autres victimes souffraient de “blessures légères”, a-t-il ajouté.

Aucun autre détail n’a été divulgué.

La fusillade survient au milieu d’une augmentation générale de la criminalité dans les statistiques de la criminalité de DC City montrent que les agressions et les homicides ont augmenté en 2020 et sont restés élevés jusqu’à présent cette année.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Deux jours seulement avant la fusillade de dimanche, une autre triple fusillade a fait deux morts et une femme blessée dans le quartier de Logan Circle, juste au nord de la Maison Blanche. Les victimes ont été transportées à l’hôpital avec des blessures qui ne sont pas considérées comme mettant leur vie en danger, a indiqué la police. Et fin juillet, deux hommes ont été tués par balle dans le nord-ouest de DC et une troisième victime a été blessée.

Michael Ruiz de Fox News a contribué à ce rapport.