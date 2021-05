LeBron James s’est présenté lorsque son équipe avait le plus besoin de lui et il a marqué ce trippy à domicile pour mettre la finale 103-100 sur le tableau de bord. De cette façon, le Les Lakers terminent septième de la Conférence Ouest et ils joueront contre les Suns lors des éliminatoires.

De leur côté, les Warriors devront affronter les Grizzlies (qui ont battu les Spurs) pour conserver la huitième place de la Conférence Ouest.