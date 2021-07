Le triste Wolverine Meme est maintenant une figurine d’action

in

Image : Mondo

En exclusivité au San Diego Comic-Con pour 2021, Mondo sort une grande figurine fantaisie de Wolverine. Mais pas n’importe quel chiffre. Non, celui-ci est basé sur un mème.

C’est triste Wolverine ! Ou Wolverine Crush ! Ou peu importe comment tu veux l’appeler. Voici l’original, de la série animée tueuse des années 90 :

Image : Mondo

Alors que la figurine articulée à l’échelle 1:6 de Mondo ressemble à ceci :

Image : Mondo

Le visage triste est génial, mais le cel-shading et les doigts sont parfaits. Bien sûr, étant une figurine et pas seulement une statue de mème, vous pouvez la poser ou l’afficher comme une figurine Wolverine ordinaire, car elle est livrée avec un tas de têtes, de mains et d’effets supplémentaires :

Image : Mondo

Mais vraiment, vous achetez ceci pour la blague, surtout quand vous voyez la boîte dans laquelle il est livré :

Image : Mondo

Le chiffre sort le 23 juillet. Et juste pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’une entreprise prend la décision intelligente de publier un chiffre mème ; il y a quelques années, Nickelodeon a sorti toute une gamme d’excellentes pièces de Bob l’éponge, qui ressemblaient à ceci :

Image : Nickelodeon

Et ça:

Image : Nickelodeon