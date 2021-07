Le tristement célèbre méchant de “Game of Thrones” change de ton et joue dans un nouveau film de Noël

La star de Game of Thrones, Iwan Rheon, assume un nouveau rôle qui est différent à peu près à tous points de vue, à l’exception de toute la neige. Rheon est parmi les stars les plus vendues dans la prochaine comédie romantique de vacances A Christmas Number One. De nombreux fans sont surpris de voir l’acteur qui incarnait autrefois Ramsey Bolton dans ce genre de film.

Rheon a fait la promotion de A Christmas Number One sur les réseaux sociaux alors que le travail sur le film commence. Plus tôt ce mois-ci, il a posté une photo de lui avec sa co-star Frieda Pinto, écrivant qu’il s’agissait du “Jour 1 du tournage” du nouveau projet. À première vue, Rheon jouera beaucoup de la guitare dans le film, un talent qu’il n’a jamais pu montrer à Westeros. Jusqu’à présent, les détails de l’intrigue sur A Christmas Number One ont été rares, mais il semble raisonnable de supposer que la musicalité de Rheon sera la moindre de ses différences par rapport à Game of Thrones. Les fans connaissent mieux Rheon pour avoir joué l’un des méchants les plus sociopathes de tous les temps à l’écran.

A Christmas Number One est écrit par Robert Chandler, Giles New et Kerion Self, et réalisé par Chris Cottam. Il met également en vedette Hanna Steele, Rich Hall et Joe Lycett, entre autres. Le film est un film Sky Original, apparemment produit pour la télévision, pas une sortie en salles. Rheon l’a souligné dans le cadre du service “Sky Cinema” – une chaîne de cinéma par abonnement au Royaume-Uni qui propose également un service à la demande pour concurrencer les plateformes de streaming.

Rheon a également publié d’autres moments forts du tournage de ce mois-ci, révélant que A Christmas Number One est en production à Londres, en Angleterre. Jusqu’à présent, la plupart de ses articles le montrent en train de jouer de la guitare dans sa bande-annonce ou sur le plateau, remerciant Gibson Guitars de lui avoir envoyé un instrument gratuit pour le projet.

En plus d’agir, Rheon a une carrière florissante en tant qu’auteur-compositeur-interprète. Ses chansons sont généralement classées dans le genre folk-pop, en mettant l’accent sur les léchages de guitare acoustique complexes et le chant émotif. La dernière version de Rheon, Dinard, est sortie en avril 2015.

Bien sûr, peu importe combien de fois les fans le voient tenir une guitare ou jouer un homme de premier plan, beaucoup associeront toujours Rheon le plus fortement à Ramsey, le bâtard sauté de la maison Bolton qui a presque conquis le Nord avec son sourire méchant et sans émotion. De nombreux acteurs qui ont joué des méchants dans Game of Thrones ont eu du mal à se remettre de la réaction des fans, mais Rheon est maintenant sur la bonne voie. On ne sait pas quand A Christmas Number One pourrait être diffusé, mais Game of Thrones est toujours diffusé sur HBO Max.