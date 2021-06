Le ‘trois grand’ ne pardonne pas et rencontre Antetokounmpo

Jusqu’ici. Les Boston Celtics ont réussi, avec une période Jayson Tatum, à forcer un cinquième match qui a déterminé sa fin dans ces playoffs (123-109). Après quatre saisons, les hommes de Brad Stevens ne feront pas leur apparition en demi-finale de la Conférence Est. Après six heures, cependant, les Brooklyn Nets leur reviennent. Ils étaient obligés de le faire. Avec l’arrivée de James Harden et la formation des « big-three », l’une des plus grandes accumulations de talents de ces derniers temps, ils ne peuvent concevoir autre chose que le ring. Aujourd’hui, justement, La Barba a signé le refrain dans un trio qui sonne toujours rock & roll, mais qui se relaient généralement en solos. 34 points, 10 rebonds et 10 passes décisives pour une performance totale, pour le premier joueur des Nets avec un triple-double en finale depuis Jason Kidd en 2007 (le seul sur 30 points). Maintenant, lors de ce voyage sur le ring, dans cette poursuite qu’ils entreprennent sûrement avec la pression de la tête de série, ils seront vus avec les Milwaukee Bucks, la seule franchise qui a clôturé sa série avec un 4-0, une équipe qui est sur le chemin de la gloire depuis trois saisons.

Besoin de triomphe des deux côtés et de carats d’étoiles sur la piste. Le nouveau trident de l’apocalypse sera attendu par un autre de la même formation récente, bien que plus opprimé. Jrue Holiday s’est associé à Khriss Middleton et Giannis Antetokounmpo dans le but clair de briser ce plafond de verre. qui, à cette occasion, dictera l’avenir de Mike Budenholzer. Beaucoup en jeu et je joue à ennuyer. Giannis, qui s’est échappé plus que vivant de la cage de Miami, ainsi que Brook López, qui s’y est entraîné, mettront le jeu intérieur de Brooklyn à l’épreuve. dans ce qui apparaît son tendon d’Achille ; à Milwaukee, ils devront réussir à arrêter le torrent offensif de points et d’imagination. Dans de nombreux esprits, il s’agit d’une finale de conférence précoce; en tout, une vraie bombe de basket-ball qui peut exploser d’innombrables façons, et presque toutes bonnes.

Il y avait la fierté verte, oui, avec un score qui a refusé de casser jusqu’au dernier quart-temps. Et il l’a fait avec trois triples : un d’Irving, un de Harden et un autre de Durant (100-89). C’est pour cela qu’ils sont venus. Ceux de Boston n’abandonnent en aucun cas, ils ne l’ont jamais fait et l’histoire ne le permet pas, celle de l’équipe la plus titrée de la NBA (avec les Lakers) et celle d’innombrables légendes qui, un an de plus, vont attendre pour voir la continuité dans son héritage. Un anneau au cours des 35 dernières années a mis la franchise, une fois de plus, devant le miroir de son éternité, celui qui voit dans les Jayson Tatum, Jaylen Brown et compagnie l’occasion idéale de prolonger; mais cela sera à nouveau reporté. Dès le début, cela ne semblait pas être l’année pour laisser l’argent dans les maisons de paris, et cela n’a pas été le cas. Comme pour tout le monde, les blessures sont venues partout, ce qui a empêché, pendant une bonne partie de la saison, de voir un cinq de départ vraisemblablement. Pas même en playoffs, ils l’ont eu, avec la chute de Brown et, lors des deux derniers matchs, de Robert Williams III et Kemba Walker. Aujourd’hui, Tatum avait mal au genou. Il a quitté la piste momentanément, mais est revenu et s’est battu jusqu’au bout : c’était l’illusion et il ne voulait pas le nier à ses fans. Ils les ont poursuivis jusqu’au bout et, à ce moment-là, ils ont abandonné les Nets, qui, également comme une anomalie, profitent déjà, nuit après nuit, de leur nouvelle machine à anéantir.

Durcissement historique et trident toutes voiles dehors

Si lors du quatrième match les trois grands ont signé ensemble 104 points pour inscrire leur nom dans l’histoire, ils sont aujourd’hui 83. Pas au niveau de l’éternité, mais à une hauteur suffisante pour voler au-dessus de presque n’importe qui dans le monde présent. Et c’est de cela qu’il s’agit. Entre les trois, ils ont en moyenne 85,2 points dans la série. StatMuse, pour le mettre en perspective, le compare aux éliminatoires des New York Knicks de 1999, au cours desquelles ils ont marqué 85 en équipe. Harden a été rejoint par 25 points de Kyrie Irving et 24 de Kevin Durant. Encore une fois, dans tous les cas, avec des pourcentages pour écrire le scénario de la prochaine édition de Space Jam. 58,8% pour James sur les placements, 64,3% pour Irving et 66,7% sur le triple pour Kevin. Après tout ce qui s’est passé lors du dernier match, le dernier a assuré qu’il ne voulait pas retourner à Boston. Et il a mis sa menace à exécution. Aussi, cruellement. Laisser les Celtics rêver d’un nul qui, par moments, semblait proche de la réalité. Dès la fin du premier quart-temps, l’équipe de Brooklyn n’a pas perdu l’avantage au tableau d’affichage, mais elle a vu comment, à plusieurs reprises, elle est restée à un peu plus de quatre points. Sans aller plus loin, les visiteurs l’ont emporté au troisième quart-temps (27-28) et, après quatre points consécutifs de Tatum, culminés par un recul, ils ont laissé l’électronique dans un dangereux 86-79.

Rien n’est plus éloigné de la réalité. Peut-être des petites frayeurs pour les fans des hommes qui portent du noir, mais pas pour ceux qui portent la couleur. Cela peut devenir incontrôlable, comme tout le monde, mais dans cette série, ils ont montré qu’ils avaient presque toujours tout sous contrôle. Ils marquent régulièrement, mais mesurés, accélérant sans prévenir pour faire éclater la dynamique et les marqueurs, en impulsions sans recul. C’est ainsi que fonctionne ce “trois grands” qui, avec seulement huit matchs en saison régulière, cachait, à cause des fichues blessures, ses tours. Maintenant, ils se connaissent déjà, mais ils sont tout aussi surprenants. Trop pour Tatum, qui, cette fois, inconfort compris, était de nouveau à l’affiche, avec 32 points, 9 rebonds et cinq passes décisives. Quatre autres collègues ont atteint des chiffres à deux chiffres, mais insuffisamment. Jabari Parker, dans la première douleur à ce genou, a été celui qui a tiré le reste, avec 13 points en 13 minutes, et Romeo Langford et Evan Fournier contribuaient constamment, avec 17 et 18 respectivement. TMarcus Smart était également de la partie, faisant ses adieux aux playoffs avec un 14 + 7 + 4, loin de ce que la situation exigeait pour un joueur de son calibre dans l’effectif. A Brooklyn, au-delà du trident, seuls Joe Harris et Bruce Brown ont atteint 10 points (correct). Mais alors quoi. Pour le moment, ils n’en ont pas besoin de plus. Les trois grands, à eux seuls, sont suffisants et restent.