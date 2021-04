DERNIER EN LIGNE le batteur Vinny Appice a parlé à Thomas S. Orwat Jr. du podcast « Glam Metal » sur l’avancement des sessions d’enregistrement du troisième album du groupe. Le suivi des 2019 « II » est provisoirement due à la fin de 2021 ou au début de 2022 via une maison de disques qui n’a pas encore été divulguée.

« Nous avons enregistré la moitié du disque, puis ce [pandemic] frapper, » Vinny dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « Donc ça a tout ralenti. Maintenant, nous négocions un autre contrat pour le moment, et nous allons avoir un calendrier ensemble … Parce que ce groupe, nous ne pouvons pas [make music] Sur internet. Comme, ‘Hé, mec, j’ai ce riff.’ Ça ne marche pas comme ça avec ce groupe. Ce groupe, comme DIO et comme [BLACK] SABBAT, se confiture dans une pièce et invente des trucs de cette façon. La première DERNIER EN LIGNE record, nous avons fait du brouillage – nous étions en train de brouiller, et je l’ai enregistré, et nous l’avons écouté, et nous avons travaillé de cette façon. Parce que c’est plus lourd, et c’est naturel de le faire pour nous. Nous allons donc nous réunir dans un proche avenir et commencer à terminer le reste du disque. «

S’attaquer au fait que DERNIER EN LIGNE caractéristiques dans ses rangs DÉF LEPPARD guitariste Vivian Campbell, Vinny a déclaré: « En attendant, nous attendons un calendrier de ce qui va se passer avec DÉF LEPPARDles dates de la tournée de; ils avaient ces grandes dates de tournée programmées, [with] MOTLEY CRUE et tout ça. Nous ne savons donc pas ce qui se passe avec cela. Dès que nous le saurons, nous allons faire des concerts. Nous avons des concerts en octobre jusqu’à présent. Nous devrons attendre et voir comment cela se passe…. J’espère que l’album sera terminé et sortira probablement vers Noël, et nous serons sortis avant. «

En février dernier, Appice a dit à Metal From The Inside que l’ancien DOKKEN et courant ÉTRANGER bassiste Jeff Pilson, qui a produit à la fois « II » et 2016 « Couronne lourde », n’est pas impliqué dans le prochain DERNIER EN LIGNE album. «Nous avons fait un changement», a-t-il déclaré. « En fait, le gars qui a mixé le dernier album, Chris Collier – il est super; il travaille avec KORN – il a enregistré ce disque. Et nous le produisons en quelque sorte nous-mêmes, entre nous tous.

« Jeff c’est génial – Jeffest un grand producteur, et [he has] de bonnes idées et d’autres trucs, mais nous avons juste senti que nous pourrions probablement faire ce que nous voulons faire maintenant que nous sommes un groupe, nous avons été sur la route, et nous savons ce que nous voulons entendre », a-t-il expliqué. bien. Le truc semble fantastique.

« Et ouais, j’ai vécu beaucoup de choses avec Jeff Pilson. Je le connais depuis des années. C’est un gars formidable. Il est comme mon frère. «

Aussi en février, DERNIER EN LIGNE bassiste Phil Soussan a dit au podcast « Pat’s Soundbytes Unplugged » que le groupe travaillait sur « une chanson très, très spéciale que nous allons sortir très bientôt. Je ne peux pas vous en dire plus, mais c’est quelque chose entre-temps entre nous sortir avec un nouvel album, ou sortir un nouvel album, et maintenant », dit-il. « Donc nous allons faire ça comme un single vidéo. »

Quant à la direction musicale du nouveau DERNIER EN LIGNE Matériel, Phil a déclaré: « Les chansons sont une autre progression du dernier album – la différence entre « Couronne lourde » et «II», et maintenant «II» et quel que soit le nom de ce prochain album; nous ne savons pas encore, d’ailleurs. Mais il a définitivement évolué encore plus; il est entré dans une évolution encore plus, mais nous essayons toujours de garder les caractéristiques de DERNIER EN LIGNE là. Je veux dire, tu ne peux pas secouer ces choses – tu ne peux pas trembler Vinnytambourine, tu ne peux pas trembler Vivianjoue. Et j’aimerais dire la même chose de moi-même, et, bien sûr, Andrew. «

Certaines des premières sessions d’enregistrement pour DERNIER EN LIGNELe troisième album a eu lieu en janvier 2020 à Steak House studio à North Hollywood, Californie.

Formé en 2012 par Appice, Campbell et bassiste Jimmy Bain – Ronnie James Dioco-conspirateurs et co-auteurs sur le « Holy Diver », « Dernier en ligne » et « Sacre Coeur » albums – DERNIER EN LIGNEL’intention initiale était de célébrer Ronnie James Dioles premiers travaux de la réunion en réunissant les membres de l’original DIO s’aligner. Après avoir joué des spectacles qui comportaient une setlist composée exclusivement de matériel des trois premiers DIO albums, le groupe a décidé d’aller de l’avant et de créer de nouvelles musiques dans le même esprit.

DERNIER EN LIGNEpremier album de, « Couronne lourde », a été libéré en février 2016, atterrissant au n ° 1 sur Panneau d’affichageGraphique de Heatseekers. Initialement, la libération avait été précédée d’une tragédie lorsque Bain est décédé de façon inattendue à l’âge de 68 ans le 23 janvier 2016. DERNIER EN LIGNE, honorant ce qu’ils savaient être BainLe souhait de garder le groupe en mouvement, introduit Soussan et s’est engagé à faire des tournées soutenues à l’appui de l’album avant de commencer à travailler sur la sortie de suivi, « II ».