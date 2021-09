Le troisième album des Winery Dogs « a l’air génial », déclare Mike Portnoy : « Tout est super fort de haut en bas »

Lors d’une apparition mercredi dernier (22 septembre) sur SiriusXM‘s “Trunk Nation avec Eddie Trunk”, le batteur Mike Portnoy (THÉÂTRE DU RÊVE, AVENGED SEVENFOLD) a parlé de l’avancement des sessions d’écriture de chansons pour le troisième album de LES CHIENS DE LA CAVE, son power trio avec guitariste/chanteur Richie Kotzen et bassiste légendaire Billy Sheehan (MONSIEUR. GROS, TALAS, DAVID LEE ROTH). Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Ça a l’air génial. Nous avons de nouveau du plaisir à travailler ensemble. Nous nous sommes réunis à peu près deux fois au cours de l’été – deux sessions différentes de 10 jours ; une fois en juillet, puis à nouveau le mois dernier en août. Gamelle et je suis allé à LA, et nous avons travaillé avec Richie dans son home studio, et nous avons fait toute l’écriture là-bas et enregistré ma batterie là-bas. L’écriture est donc terminée, mes pistes de batterie sont terminées. Nous avons trouvé environ 10 ou 11 chansons vraiment cool. Le matériel est génial. C’est bien. Nous sommes tellement excités par ça. Mais on y va doucement. Avec tant d’incertitudes là-bas, nous faisons en quelque sorte cela sans aucune échéance.”

Il a poursuivi : « Les délais sont Richie Kotzenc’est de la kryptonite – il déteste ça. Je pense qu’une partie de la raison pour laquelle il voulait s’absenter de LES CHIENS DE LA CAVE c’est parce qu’il commençait à ressentir cette pression de “Nous devons sortir cet album”. Nous devons faire ce cycle de tournée. Richie est un esprit libre et ne veut pas être lié par toute cette merde. Donc je pense que le fait que maintenant nous puissions faire un disque sans date limite imminente de sortie ou sans date limite imminente de tournée, parce que qui sait si ou quand nous pouvons tourner, je pense que cela convenait Richie meilleur. Il aime pouvoir se réunir, écrire et enregistrer de la musique pour le plaisir. Quand c’est fait, ça sortira, et puis, quand le chemin sera dégagé pour une tournée en toute sécurité, alors nous recommencerons. Il est sûr de dire que l’album sortira probablement l’année prochaine, mais tous les détails à ce stade sont encore très, très prématurés. Mais c’est de la bonne musique, un bon groupe, des gars formidables, un bon jeu.”

Quant à la direction musicale du nouveau LES CHIENS DE LA CAVE Matériel, Mike dit à l’hôte Eddie Trunk: “Je dirais quelque part [between the first and the second albums]. C’est difficile pour moi d’avoir cette perspective réelle que quiconque écoute, car lorsque vous l’écrivez et l’enregistrez, tout devient important pour vous. C’est difficile à dire; c’est difficile d’avoir ce point de vue.

“Le premier album est juste chanson après chanson après chanson – il n’y a aucun moment de faiblesse à aucun moment – alors que « Série chaude », je suppose que nous avons fait des trucs plus expérimentaux, des chansons comme ‘Spirale’ ou ‘Machine de guerre’, des chansons à l’arrière qui étaient plutôt des choses expérimentales”, a-t-il expliqué. “Donc je dirais, si je devais comparer, c’est probablement plus comme le premier album parce que nous avons aussi consciemment décidé de nous arrêter à environ 10 ou 11 Chansons. Parce que le premier album et « Série chaude », je pense, avait 13 ou 14 chansons. Des gens comme vous et moi, nous aimons tout, nous aimons la musique et nous creusons, mais pour beaucoup de gens, la durée d’attention pour un album de 14 chansons peut être un peu trop longue. Donc, lors de l’écriture de cet album, nous avons décidé d’en trouver 10 ou 11 qui sont vraiment super forts. Rien de trop expérimental, rien de trop hors des sentiers battus par rapport à ce que les gens attendent de LES CHIENS DE LA CAVE. Donc je pense que tout sur cet album est super fort de haut en bas.”

LES CHIENS DE LA CAVE ont été fondées en 2012 après Portnoy et Sheehan — qui visait initialement à collaborer avec d’anciens SERPENT BLANC et MEURTRE BLEU guitariste John Sykes – a tendu la main à Kotzen, qui a joué avec Sheehan dans MONSIEUR. GROS de 1997 à 2002. Le premier album éponyme du groupe a atteint la 27e place du Billboard 200 après avoir vendu plus de 10 000 exemplaires aux États-Unis au cours de sa première semaine de disponibilité. Les ventes initiales de l’effort de suivi “Série chaude” étaient encore meilleurs, car l’album a fait ses débuts au n ° 30 fin 2015 après avoir déplacé 13 000 unités d’album équivalentes en Amérique au cours de sa première semaine de disponibilité.