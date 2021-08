Le troisième bonus Ultra Unlock de Pokemon Go comprendra Sword and Shield Pokemon

Le troisième bonus Ultra Unlock pour Pokemon Go a été annoncé, et il s’agira de la région de Galar.

Le dernier bonus Ultra Unlock gagné par Pokémon Go joueurs pour avoir terminé des défis mondiaux pendant Pokemon Go Fest a été annoncé.

Regarder sur YouTube

Niantic a annoncé aujourd’hui que le troisième déverrouillage comprendra Sword and Shield Pokemon, ce qui signifie que les Pokémon initialement découverts dans la région de Galar feront leurs débuts.

La dernière partie de l’Ultra Unlock de cette année présentera les débuts dans Pokemon Go de deux Pokémon légendaires Zacian et Zamazenta, sous leurs formes Hero of Many Battles.

À leurs côtés, Skwovet, Greedent, Wooloo, Dubwool et Falinks arriveront dans le jeu, et si vous êtes chanceux, vous pourriez même trouver un Shiny Galarian Meowth, un Shiny Galarian Farfetch’d, un Shiny Galarian Weezing ou un Shiny Stunfisk galarien.

Voici plus de détails directement de Niantic :

Date + Heure

Du vendredi 20 août 2021 à 10h00 au mardi 31 août 2021 à 20h00 heure locale

Caractéristiques

Skwovet et Wooloo apparaîtront plus fréquemment dans la nature ! Vous pouvez également vous attendre à trouver Galarian Darumaka, Trubbish et plus encore ! Si vous êtes chanceux, vous pourriez rencontrer des Falinks ! Les Pokémon suivants écloront à partir d’œufs de 7 km : Galarian Meowth, Galarian Ponyta, Galarian Slowpoke, Galarian Farfetch’d, Galarian Zigzagoon, Galarian Darumaka et Galarian Stunfisk. Si vous êtes chanceux, vous pourriez rencontrer un Shiny Galarian Meowth, Shiny Galarian Farfetch’d, Shiny Galarian Weezing ou Shiny Galarian Stunfisk. Voir ci-dessous pour savoir quand certains de ces Pokémon apparaîtront dans les raids pendant l’événement. Terminez une recherche chronométrée exclusive à l’événement pour avoir une chance de rencontrer des Pokémon découverts pour la première fois dans la région de Galar ! Obtenez des tâches de recherche sur le terrain à thème à partir de PokéStops. Si vous terminez la recherche sur le terrain, vous pouvez rencontrer Skwovet, Wooloo ou Falinks. À partir du jeudi 19 août 2021 à 15 h 00 HAP (GMT −7), les uniformes qui apparaissent dans la région de Galar seront disponibles en tant qu’objets d’avatar dans Pokémon GO ! Procurez-vous gratuitement l’objet avatar Gym Challenger Uniform, qui est porté par les dresseurs Pokémon défiant les gymnases de la région de Galar. Si vous voulez montrer votre fierté de type Dragon ou de type Ténèbres, vous pouvez acheter des articles d’avatar Uniforme de sport de type Dragon et Uniforme de sport de type Ténèbres dans la boutique. À partir du vendredi 20 août 2021 à 10h00, heure locale, des autocollants-cadeaux exclusifs à l’événement seront également disponibles ! Récupérez-les dans la boutique ou en faisant tourner des disques photo dans les PokéStops et les gymnases.

De plus, vous pouvez vous attendre à défier différents Pokémon lors de raids au cours de chaque semaine de l’événement.

Les raids de la semaine 1

Les Pokémon suivants apparaîtront dans les raids du vendredi 20 août 2021 à 10h00 au jeudi 26 août 2021 à 10h00 heure locale.

Galarian Slowpoke, Galarian Farfetch’d, Unown U et Galarian Zigzagoon apparaîtront dans les raids une étoile. Si vous avez de la chance, vous pourriez trouver un Shiny Galarian Farfetch’d ou un Shiny Unown U. Galarian Weezing, Lapras et Falinks apparaîtront dans des raids trois étoiles. Si vous avez de la chance, vous trouverez peut-être un Shiny Galarian Weezing. Zacian sous sa forme Hero of Many Battles apparaîtra dans des raids cinq étoiles. Vous pouvez également assister à un événement Raid Hour mettant en vedette Zacian qui se déroulera le mercredi 25 août 2021, de 18h00 à 19h00, heure locale. Mega Beedrill apparaîtra dans Mega Raids. Mega Evolve Beedrill pour un avantage contre Zacian dans sa forme Hero of Many Battles.

Les raids de la semaine 2

Les Pokémon suivants apparaîtront dans les raids du jeudi 26 août 2021 à 10h00 au mercredi 1er septembre 2021 à 10h00 heure locale.

Galarian Meowth, Galarian Ponyta, Unown U et Galarian Darumaka seront dans des raids une étoile. Snorlax, Galarian Stunfisk et Falinks apparaîtront dans des raids trois étoiles. Zamazenta sous sa forme Hero of Many Battles apparaîtra dans les raids cinq étoiles. Ne manquez pas une heure de raid bonus mettant en vedette Zamazenta le lundi 30 août 2021, de 18h00 à 19h00, heure locale. Mega Pidgeot apparaîtra dans Mega Raids. Mega Evolve Pidgeot pour un avantage contre Zamazenta sous sa forme Hero of Many Battles.