Le troisième enfant de Tristan Thompson est là et il voudrait un test de paternité

5 décembre 2021 / Publié par : Vanessa

Tristan Thompson est de retour dans l’actualité et, malheureusement pour lui, il ne s’agit jamais de ses talents de basketteur ! Il y a quelques jours à peine, il a été révélé que le tricheur professionnel Tristan s’entendait bien avec Maralee Nichols, un entraîneur personnel du Texas, à l’occasion de son 30e anniversaire en mars, ce qui a finalement conduit à la conception de son troisième enfant et à tout un monde de désordre ! Les super génies des maths ont noté que la chronologie de la grossesse avait eu lieu alors que Tristan était encore avec Khloe kardashian qui l’a défendu contre les rumeurs de tricherie à l’époque (elle est connue pour la chirurgie plastique, n’étant pas astucieuse !). Préparez-vous pour la prochaine grande histoire de Kardashian (proxénète maman kris les gens ne peuvent pas se souvenir d’Astroworld, n’est-ce pas maintenant ?), parce que Tristan a riposté en exigeant un test de paternité !

Vendredi, nous avons appris que Maralee avait déposé une plainte contre Tristan l’été dernier, affirmant qu’il avait fait un bébé avec elle et qu’elle voulait une pension alimentaire pour enfants. Us Weekly dit que le bébé est né jeudi. Eh bien, maintenant Radar Online rapporte que Tristan n’est pas sûr qu’il SOIT le père :

Selon des documents judiciaires obtenus par Radar, la star de la NBA a déposé une plainte en paternité contre Maralee Nichols, basée à Houston, en juillet, des semaines après l’avoir giflé avec des papiers légaux en Californie. Il a déposé en utilisant son deuxième prénom de Trevor au lieu de Tristan.

Dans le dossier, Tristan a demandé que l’affaire soit entendue au Texas et non en Californie, où le tribunal pourrait accorder une pension alimentaire pour enfants plus élevée. Il a noté que l’enfant devrait naître ce mois-ci.

Tristan a également déclaré au tribunal que l’enfant avait été conçu lors d’un rapport sexuel au Texas. À l’époque, il avait demandé qu’un test ADN soit effectué pour déterminer s’il était le père. Dans les documents déposés en octobre, Tristan cherchait toujours un test une fois l’enfant né.

« TRISTAN est sceptique quant à sa paternité de l’enfant à naître de MARALEE », lisent les docs.