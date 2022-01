Le troisième fournisseur potentiel d’Apple de puces d’affichage mini-LED atteint l’obstacle de la certification

La recherche d’Apple pour d’autres fournisseurs d’écrans mini-LED a connu un ralentissement après l’échec de la dernière tentative de son principal candidat pour obtenir la certification, selon un nouveau rapport de l’industrie.



L’iPad Pro‌ 12,9 pouces alimenté par M1 2021 d’Apple a été le premier produit Apple à comporter l’écran Liquid Retina XDR de la société avec une mini-LED, plutôt qu’un écran LCD ou OLED traditionnel. L’année dernière, des modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces ont également été repensés avec des écrans mini-LED, et d’autres appareils devraient suivre qui utilisent la nouvelle technologie d’affichage.

Apple n’utilise actuellement que deux fournisseurs de puces mini-LED, le principal étant Epistar basé à Taiwan et l’autre basé en Allemagne Ams Osram. Epistar a l’intention d’étendre sa capacité de production de puces déjà pleinement utilisée à Taïwan et à la Chine, tandis qu’Ams Osram a commencé à fournir Apple au second semestre 2021.

Le fabricant chinois de puces LED Sanan Optoelectronics était censé être le prochain à reprendre les affaires d’Apple, Sanan devant initialement devenir le troisième fournisseur de puces mini-LED pour Apple dès le quatrième trimestre de l’année dernière.

Cependant, la société languit toujours au stade de la production d’essais en petits volumes, selon DigiTimes, la suggestion étant qu’une stabilité insuffisante de la qualité et/ou des problèmes de brevets ont freiné le fournisseur.

Comme Apple exige que les fabricants de sa chaîne d’approvisionnement disposent de suffisamment de licences technologiques pour éviter la contrefaçon de brevet, l’échec de la certification de Sanan, outre les problèmes de qualité, est peut-être lié à des problèmes de brevet, ont suggéré les sources.

Les ventes des produits à base de mini-LED existants d’Apple devraient augmenter considérablement en 2022, et Apple travaillerait sur davantage de produits utilisant la technologie mini-LED, notamment un nouvel iMac 27 pouces, un MacBook Air repensé et potentiellement actualisé. iPads.

Parce qu’il y a plus de LED et plus de zones de gradation que dans l’éclairage fluorescent à cathode froide utilisé pour les panneaux LCD, les écrans mini-LED peuvent offrir des noirs plus profonds et plus sombres, des couleurs plus riches et un meilleur contraste car il y a plus de contrôle sur ce qui est affiché à l’écran avec autant de LED.

Sur la base de rumeurs, il semble que le plan ultime d’Apple soit de faire passer une grande partie de sa gamme d’iPad et de Mac à la technologie d’affichage mini-LED au cours des deux prochaines années.