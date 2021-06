Le troisième front ne peut pas affronter la puissance du BJP: Yashwant Sinha et Prashant Kishor minimisent la rencontre de l’opposition convoquée par Sharad Pawar

in

Le grondement politique à Delhi à la suite d’une réunion des dirigeants de l’opposition convoquée par Sharad Pawar a laissé entrevoir une évolution possible vers la formation d’un troisième front pour affronter la puissance du BJP. Cependant, le chef de TMC Yashwant Sinha et le stratège politique Prashant Kishor ont minimisé l’importance de la réunion, affirmant qu’il ne s’agissait pas de former un front contre le BJP.

Kishor a déclaré qu’un troisième ou un quatrième front ne peut pas émerger comme un défi réussi au régime actuel et que le troisième front est un modèle archaïque et n’est pas adapté à la dynamique politique actuelle.

Le leader du TMC, Yashwant Sinha, a déclaré que Pawar organiserait une réunion du « Rashtra Manch », un groupe d’action politique qu’il avait créé en 2018. « Nous aurons une réunion du Rashtra Manch demain à 16 heures. Sri Sharad Pawar a gentiment accepté d’accueillir la réunion chez lui », a déclaré Sinha sur Twitter.

Le député de Shiv Sena, Sanjay Raut, a également déclaré qu’il ne s’agissait pas d’une réunion de tous les partis d’opposition. « Sharad Pawar rencontre les dirigeants de Rashtra Manch aujourd’hui. C’est un grand leader et de nombreuses personnes le consultent sur diverses questions dont la politique, l’économie. Je ne dirai pas qu’il s’agit d’une réunion de tous les partis d’opposition. SP, BSP, YSRCP, TDP et TRS ne participent pas non plus à cette réunion », a déclaré Raut.

Des rapports suggèrent que des intellectuels, dont l’ancien commissaire électoral en chef SY Quraishi, l’ancien ambassadeur KC Singh, l’avocat principal KTS Tulsi, le parolier Javed Akhtar, le cinéaste Pritish Nandy, l’avocat principal Colin Gonsalves ainsi que certains journalistes chevronnés participeront également à cette réunion.

Cependant, Prashant Kishor rencontrant Pawar deux fois en l’espace de deux semaines a été considéré comme quelque chose de plus que ce à quoi cela était projeté. Lors de sa rencontre avec Pawar, Kishor a déclaré qu’il s’agissait d’une tentative pour mieux se connaître. Il a dit que les deux ont discuté des facteurs d’État qui pourraient jouer contre le BJP.

