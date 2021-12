Le troisième homme le plus riche du Mexique conseille d’acheter du Bitcoin actuellement – Les États-Unis essaient de plus en plus comme un pays du tiers monde

La troisième personne la plus riche du Mexique, l’expert économique Salinas Pliego, a suggéré aux investisseurs d' »acheter du bitcoin immédiatement ». Il a expliqué que les États-Unis « ressemblent beaucoup et beaucoup à plusieurs pays différents et insouciants du Tiers-Monde ».

Ricardo Salinas Pliego sur l’économie américaine et le Bitcoin

L’expert économique mexicain riche Salinas Pliego a commenté l’économie américaine et le bitcoin mercredi. il est le fondateur et président de Grupo Salinas, un groupe d’entreprises ayant des intérêts dans les télécommunications, les médias, les services monétaires et les magasins de détail. Conformément à la liste des milliardaires de Forbes, son prix Web est actuellement de 14,2 milliards de dollars.

Salinas a tweeté un graphique hebdomadaire du prix total des actifs de la Réserve fédérale (moins les éliminations de la consolidation), qui a été mis à jour le 18 novembre. Il montre un actif total de plus de 8,67 billions de billets verts. Le riche a tweeté :

Les bons précédents États-Unis essaient beaucoup et beaucoup comme plusieurs pays du Tiers-Monde insouciants… wow… regardez les dimensions de la création d’argent factice. acheter bitcoin à la fois.

Le riche mexicain est pro-bitcoin depuis un bon bout de temps. En novembre de l’année dernière, il a découvert que 100 % de son portefeuille liquide était en bitcoin.

En juin, il a annoncé son intention d’accepter simplement le bitcoin par sa banque. « Je préconise l’utilisation du bitcoin, un État américain et ma banque fonctionnent pour être la principale banque des États-Unis du Mexique à simplement accepter le bitcoin », a-t-il tweeté.

Au sujet du bitcoin contre l’or, il a conseillé de mettre de l’argent en bitcoin. « Le bitcoin est le nouvel or », a-t-il déclaré en novembre, ajoutant qu’il était « beaucoup plus mobile ». Il a noté que transporter des bitcoins « est plus facile » que d’avoir des lingots d’or dans vos poches.

En août, le troisième homme le plus riche des États-Unis du Mexique a tweeté :

«Je pense que le bitcoin contient un bel avenir et qu’il modifiera le monde…. on verra. »

