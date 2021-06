Le troisième homme le plus riche du Mexique recommande Bitcoin, sa banque fonctionne pour simplement accepter BTC, dit que la monnaie fiduciaire peut être une fraude

in

Ricardo Salinas Pliego, le troisième homme le plus riche du Mexique et père fondateur de Grupo Salinas, considère le bitcoin comme un actif de qualité avec des propriétés extraordinaires, décrivant la crypto-monnaie comme «l’or pour le monde à la mode». Il recommande le bitcoin, pense que le papier-monnaie peut être une fraude et que le plan du dollar américain étant une monnaie dure peut être une blague.

Ricardo Salinas Pliego a discuté de la monnaie fiduciaire bitcoin dans une interview avec José Rodríguez, révélée la semaine dernière. Il a expliqué qu’il considérait le bitcoin comme une qualité monétaire et qu’il n’était donc pas vital pour lui que le BTC soit ou non une monnaie. La personne riche a observé que les métaux précieux ne sont pas des devises, notant : « Vous ne pouvez pas vous rendre dans un magasin avec une pièce d’or et obtenir un ordinateur. vous devez échanger l’or contre une commande afin d’acheter le PC.

Citant la variété des avantages, ainsi que la qualité, la facilité de transfert et la simplicité du stockage sans risque de contrepartie, la personne riche a déclaré :

“Pour moi, le bitcoin est un actif de qualité qui possède des propriétés extraordinaires… Tous les avantages que le bitcoin a, pour moi, créent de l’or pour le monde à la mode.”

Salinas Pliego est également propriétaire de la banque mexicaine Banco Azteca. Sa valeur nette actuelle est de 15,8 milliards de dollars, selon Forbes.

Il recommande également d’avoir Bitcoin dans les portefeuilles d’investissement. “Le bitcoin est une qualité d’actif qui a une valeur internationale, qui est répertorié avec une énorme liquidité dans le monde entier qui, par conséquent, devrait être dans n’importe quel portefeuille”, a-t-il affirmé.

Salinas Pliego a noté que l’inadéquation peut être un problème majeur créant des bitcoins donc précieux et complètement différents du papier-monnaie et des crypto-monnaies avec des offres illimitées. Cependant, le troisième homme le plus riche du Mexique pense qu’il existe des crypto-monnaies utiles, comme les pièces de confidentialité monero (XMR) et zcash (ZEC).

Attirant l’attention sur la manière dont les gouvernements lisent le bitcoin et sur ce qu’il pense du papier-monnaie, Salinas Pliego a décrit :

“Les gouvernements n’aiment pas le bitcoin … cela les brûle que les individus sortent de leur piège fiduciaire, car c’est ce que l’argent fiduciaire est, une fraude … Le fiat frauduleux est inhérent au système fiduciaire et nous le verrons ces derniers jours aux États-Unis… le dollar en espèces peut être une blague.

Il a partagé qu’une fois qu’il a commencé sa carrière qualifiée en 1981, le taux de change par unité était de vingt pesos mexicains pour 1 $. «Aujourd’hui, en revanche, nous avons tendance à 20.000 [pesos] pour 1 $… c’est ici, au Mexique, mais si nous le faisions en République du Venezuela, en Argentine ou en République du Zimbabwe, les chiffres perdent toute proportion », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne les risques, le gouvernement pourrait même interdire le bitcoin, mais il ne pense pas que ce serait le sommet de la crypto-monnaie, en précisant :

« Les gouvernements, les individus au pouvoir, pourraient décréter que ce n’est pas légal… [but] Je pense qu’il serait toujours utilisé même si ce n’était pas légal, mais de nombreuses personnes en sont pétrifiées.

On a également demandé au milliardaire, par hypothèse, que s’il voyageait dans trente ans à long terme et choisirait de l’argent, des actifs ou des produits à acheter avec lui, ce qu’il choisirait.

Il a ri et leur a dit qu’il ne transporterait « aucun papier-monnaie puant, pas un peso, pas un papier fiat » lors de son voyage dans le temps. Il ne porterait pas non plus d’or grâce à son inconvénient de mobilité. “L’inconvénient de l’or est partout où vous le conservez, c’est-à-dire que la garde des lingots d’or n’est pas un problème simple”, a-t-il noté, ajoutant que pour cette raison, il choisit le bitcoin. “En cas de turbulences politiques, sociales ou monétaires, vous avez une meilleure probabilité de fonctionner avec vos bitcoins qu’avec certains lingots d’or, donc je prendrais les bitcoins avec moi”, a-t-il conclu.

Dimanche, le milliardaire a confirmé que 10% de son portefeuille est en BTC, ajoutant :

“Je recommande l’utilisation du bitcoin, et moi et ma banque sommes la première banque au Mexique à accepter simplement le bitcoin.”

