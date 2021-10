Le troisième jab : des rappels du vaccin Covid-19 sont-ils nécessaires ? Réponse des experts

À l’échelle mondiale, de nombreux pays comme Israël, les Émirats arabes unis, la Russie, la France, l’Allemagne et l’Italie ont déjà déployé des boosters.

Le débat mondial sur les injections de rappel devient progressivement une affaire compliquée. Même si les campagnes de vaccination prennent de l’ampleur dans le monde entier, les variantes de Covid-19 et les infections révolutionnaires sont une préoccupation plus importante. Cela nous laisse avec une question imminente de savoir si deux doses de vaccins suffisent ou si nous avons besoin d’une troisième injection.

Une dose de rappel fait référence à une autre dose d’un vaccin administrée à une personne pour établir une protection suffisante après la vaccination, mais cette protection peut alors diminuer avec le temps. Ceux qui sont modérément à gravement immunodéprimés ne développent pas une protection suffisante lors de la première vaccination, et une deuxième dose peut aider à renforcer la protection contre la maladie, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Les scientifiques et les experts estiment que la priorité doit être de s’assurer que davantage de personnes reçoivent au moins un jab. Le directeur général du Conseil indien de la recherche médicale (ICMR), Balram Bhargava, a déclaré dans un article de presse qu’une dose de rappel n’est pas le thème central pour le moment et que l’obtention de deux doses reste la priorité majeure.

Mais le CDC recommande aux personnes modérément à gravement immunodéprimées d’envisager de recevoir une (troisième) dose supplémentaire d’un vaccin à ARNm Covid-19 (Pfizer-BioNTech ou Moderna) au moins 28 jours après la fin de la série initiale de vaccins à ARNm Covid-19 à 2 doses. . Le CDC indique que l’objectif est que les personnes commencent à recevoir une injection de rappel, les personnes étant éligibles à partir de huit mois après avoir reçu leur deuxième dose d’un vaccin à ARNm. De plus, le Dr Anthony Fauci, expert américain en maladies infectieuses, estime que des injections de rappel peuvent devenir nécessaires pour obtenir une protection maximale contre Covid-19.

Cependant, les raisons des doses de rappel peuvent différer selon les groupes de population à risque, le type de vaccin, le déclin de l’immunité, les variantes préoccupantes et les contextes cliniques et épidémiologiques. « Pour de nombreuses maladies, des injections de rappel sont nécessaires de temps en temps. Dans le cas du Covid-19, c’est devenu un sujet de débat. À l’heure actuelle, il existe une incertitude quant à la dose de rappel, mais elle serait peut-être nécessaire dans les temps à venir. Des études montrent que l’immunité après le vaccin Covid diminue en quelques mois et donc la nécessité d’une dose de rappel. Au fur et à mesure de l’émergence d’autres variantes qui seront pires que les variantes actuelles de Covid-19 et qui ont le pouvoir d’échapper aux vaccins actuellement disponibles, alors l’exigence de rappels serait nécessaire », explique le Dr Suranjit Chatterjee, consultant senior, interne médecine, hôpitaux Indraprastha Apollo, Delhi.

D’accord avec le Dr Mrinal Sircar, directeur et chef, Pneumologie et soins intensifs, Fortis Hospital Noida, « Une troisième dose de vaccin serait nécessaire pour maintenir la protection indispensable contre le virus et réduire la gravité, surtout pour les personnes âgées de plus de 60 ans ou avec une immunité compromise.

Malgré tout cela, l’Organisation mondiale de la santé s’oppose fermement à la généralisation des injections de rappel ; au lieu de cela, les pays riches doivent donner des doses supplémentaires aux pays avec des taux de vaccination minimes. L’étude Lancet a publié une revue de l’efficacité du vaccin est si élevée que la dose de rappel pour la population générale n’est « pas appropriée » à ce stade.

Dans un développement récent, un groupe consultatif de la FDA a proposé une utilisation limitée des injections de rappel du vaccin Covid-19 de Pfizer et BioNTech, recommandant des injections pour les personnes de 65 ans et plus ou à haut risque de maladie grave, mais sans les justifier. pour l’ensemble de la population.

D’un autre côté, la nouvelle annonce de Johnson & Johnson en septembre a favorisé une forte réponse aux injections de rappel. Dans un rapport de données soumis à la FDA et à d’autres organismes de réglementation sur le moment où un rappel a été administré six mois après la première injection, la société déclare que «les niveaux d’anticorps ont été multipliés par neuf une semaine après le rappel et ont continué à grimper jusqu’à 12 fois plus. quatre semaines après le rappel », quel que soit l’âge.

De telles affirmations ont fait que les experts ont estimé que le besoin d’un troisième rappel dépend de la vulnérabilité de l’organisme à l’infection et que l’exigence d’un rappel dépend entièrement des mutations des variantes.

« L’exigence peut différer et dépendre de l’efficacité potentielle des vaccins actuellement disponibles pour couvrir les variantes émergentes qui peuvent être encore plus graves que les vaccins actuels », explique le Dr Rajesh Chawla, consultant senior en pneumologie et soins intensifs, Indraprastha Apollo Hospitals, Delhi .

À l’échelle mondiale, de nombreux pays comme Israël, les Émirats arabes unis, la Russie, la France, l’Allemagne et l’Italie ont déjà déployé des boosters. Israël a approuvé une dose de rappel du vaccin Pfizer pour 60 ans et plus, le rappel britannique Covid a été déployé en septembre avec les premières doses supplémentaires données aux agents de santé.

