Le troisième McGregor-Poirier est officiel et attendu avec une capacité maximale

L’UFC 264 comportera un événement principal, Conor McGregor vs. Dustin Poirier et une nouveauté : capacité à capacité maximale. L’événement du 10 juillet est officiel depuis ce mercredi et l’UFC a annoncé que le combat à Las Vegas a l’autorisation de vendre des billets à pleine capacité. Le Nevada supprime de nombreuses restrictions liées aux coronavirus à compter du 1er mai, avec une autre référence le 1er juin, bien que le port d’un masque dans tout l’État reste en vigueur.

“Je suis très heureux de pouvoir enfin dire que Las Vegas est de retour”, a déclaré le président de l’UFC, Dana White, dans la vidéo qu’il a tweetée. « Cet été, Las Vegas est à nouveau ouvert au public et le 10 juillet, l’UFC 264 sera au T-Mobile Arena de Las Vegas à 100% de sa capacité. Mesdames et messieurs, ça fait 20 000 fans ».

Poirier a battu McGregor par TKO au deuxième tour de leur combat à l’UFC 257 en janvier. McGregor a signé l’accord pour combattre Poirier mercredi matin, a-t-il déclaré à ESPN. Poirier (27-6) a officiellement signé en début de semaine. McGregor (22-5) aurait pris le combat il y a des semaines.

Lors du dernier combat contre Poirier, McGregor s’est retrouvé avec des béquilles



Conor, 32 ans, a précédemment déclaré qu’il voulait une autre chance contre le natif de Louisiane, âgé de 32 ans, après avoir perdu contre lui en janvier à Abou Dhabi. McGregor a remporté le premier match entre les deux avec un TKO au premier tour à l’UFC 178 en 2014.