“Le troisième n’est pas ce que nous voulions, mais nous essaierons d’en tirer le meilleur parti”

31/07/2021 à 21h20 CEST

Néerlandais Max verstappen (Red Bull), leader du championnat du monde de Formule 1, qui s’élancera ce dimanche troisième du Grand Prix de Hongrie, le onzième du championnat, a déclaré au Hungaroring que cette position “pas celui” qu’ils voulaient, mais ils sont “là-haut” et qu’ils essaieront d’en « tirer le meilleur parti » pendant la course.

« Tout le week-end, nous avons pris un peu de retard et en qualifications c’était pareil”, a expliqué la jeune star néerlandaise, 23 ans, qui mène la Coupe du monde avec 185 points ; huit de plus que le septuple champion britannique Lewis Hamilton (Mercedes), qui partira premier ce dimanche en Hongrie.

« J’ai un peu reculé sur mon tour en Q3 (troisième tour de qualification) par rapport à mon tour en Q2 et Je n’avais juste pas la même prise, pour une raison quelconque », a déclaré Verstappen, quinze fois vainqueur de la Formule 1, dont cinq cette année.

“Je ne sais pas si le manque d’adhérence était lié à la piste ou aux pneus, mais l’équilibre était quelque peu déplacé pour pouvoir se faufiler dans tous les domaines du terrain; car ici les courbes s’enchaînent toutes les unes après les autres, donc si vous ne faites pas bien un virage, vous ne réussirez pas non plus le suivant », a déclaré le leader de la Coupe du monde.

“J’ai perdu un peu de temps au tour lors de la dernière tentative, mais même avec un tour plus rapide et un équilibre légèrement meilleur, je ne pense pas que nous aurions été en pole. La troisième place n’est pas là où nous voulons être et nous ne pouvons pas nous en réjouir ; mais même ainsi, nous sommes toujours là-haut avec ‘Checo’ (Pérez, son coéquipier mexicain) à mes côtés, donc nous verrons ce que nous pouvons faire en course », a-t-il déclaré.

“Aussi nous verrons si commencer avec des pneus tendres est une bonne stratégiecar il fera très chaud. Le pneu plus tendre ne durera pas aussi longtemps que le moyen, mais peut-être qu’il nous aidera à bien démarrer et au début de la course », a déclaré ‘Mad Max’.

« Le départ ici est très important, nous allons donc essayer de bien le faire et nous nous battrons pour tirer le meilleur parti de la course», a déclaré le leader de la Coupe du monde ce samedi après les qualifications sur le Hungaroring.