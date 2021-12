Le troisième personnage du Pass de la saison 4 de Power Rangers entre dans la grille la semaine prochaine

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Un jeu de combat que vous voudrez peut-être essayer si vous ne l’avez pas déjà fait est Power Rangers : Bataille pour la grille.

La semaine prochaine est le moment idéal pour le faire – avec l’arrivée de l' »emblématique et maniaque » Rita Repulsa, qui rejoindra la liste déjà étendue du jeu le 14 décembre. Elle sera même exprimée par la favorite des fans « Barbara Goodson ».

Ce nouveau combattant DLC peut être acheté pour 5,99 $ ou peut être acquis dans le Pass Saison 4 pour 14,99 $ ou votre équivalent régional. Voici son histoire et son style de combat :

La sorcière de l’espace la plus redoutable de la galaxie a jeté son dévolu sur la vengeance après 10 000 ans piégée dans une benne à ordures spatiale.

Depuis sa sinistre base lunaire, Rita prépare sa conquête de la Terre, qui résiste à ses attaques depuis des millénaires. Le style de combat de Rita met l’accent à la fois sur la maîtrise de son armée de Putty Patroller et sur une gamme vertigineuse de différents sorts magiques garantis pour déséquilibrer ses adversaires. Pinwheel Chaos, une boule roulante d’énergie dévastatrice, commence à distance puis se rapproche lentement de Rita, désavantageant instantanément les adversaires en les rapprochant d’elle.

Grâce à sa maîtrise magique de sa pile de Putty Patrollers, presque nulle part dans une bataille n’est sans danger pour ses adversaires. Pendant que ses patrouilleurs poursuivent, frappent et soumettent sans réfléchir leurs adversaires, Rita les couvre à distance avec une myriade de sorts magiques dévastateurs. Royal Candle coupe l’écran en deux avec une attaque fougueuse et explosive, faisant de tout adversaire à mi-distance une cible. Quiconque est assez fou pour se rapprocher de Rita devra alors faire face à ses coups de pied et à ses coups de bâton améliorés par la magie, couplés à sa maîtrise de la maniabilité aérienne grâce à son sort Queen’s Ambit.

Rita Repulsa rejoint Poisandra et Adam Park dans la saison 4 de Power Rangers : Battle for the Grid. Voici un aperçu de ces autres personnages, si vous les avez manqués auparavant :

Ce titre est actuellement en vente aux États-Unis pour 12,99 $ (au lieu du prix habituel de 19,99 $) et au Royaume-Uni, vous pouvez le récupérer pour 11,69 £ au lieu de 17,99 £.

